3.41 RUB
3.47 USD
3.56 EUR
В Беларуси продлили строительную амнистию до 1 января 2028 года
Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 января подписал указ №10, которым на 3 года продлевается упрощенный порядок приемки в эксплуатацию одноквартирных жилых домов и нежилых построек, возведенных гражданами без разрешений и проектной документации (за исключением расположенных в Минске), сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Заявления о приемке в эксплуатацию таких построек могут быть поданы гражданами до 1 января 2028 года.
Местным исполнительным и распорядительным органам предоставлено право принимать в эксплуатацию названные объекты, при этом они не будут признаваться самовольными.
Указ позволит узаконить самовольные постройки, возведенные гражданами на земельных участках, полученных ими до 1 сентября 2022 года.
Соответствующие изменения внесены в указ Президента Беларуси от 25 июля 2022 года №253 "Об упрощенном порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства".
Президент
Все
В Беларуси продлили строительную амнистию до 1 января 2028 года
Жить ради детей. Разговор о будущем и рождественские подарки Президента - в рубрике "Время Первого"
Артезианская вода для Минска, вручение премий и спецпремий - 12 января в проекте "Время Первого"
Александр Лукашенко одобрил проект изменений в Договор о ЕАЭС
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все