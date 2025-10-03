3.69 BYN
В Беларуси установят полный запрет на отчуждение земель сельхозназначения
В Беларуси введут полный запрет на отчуждение земель сельхозназначения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Солигорский район, сообщает БЕЛТА.
Глава государства заявил, что никаких новых земель из состава сельхозугодий под строительство и участки давать не будут, так как это ценный ресурс. Тем более когда в малых населенных пунктах есть много заброшенных и неиспользуемых участков. "Чтобы все распахали, ненужное убрали", - поручил он.
Что касается отчуждения земель сельхозназначения под иные нужды, то Александр Лукашенко однозначно обозначил подход: "Это исключено. Это единичные случаи под инвестиции какие-то. Лес и сельхозугодья. В будущем году будет полный запрет на отчуждение земель сельхозназначения. Отчуждать земли сельхозназначения - ни в коем случае".