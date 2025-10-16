В Беларуси увеличены ежемесячные доплаты молодым специалистам в АПК

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 октября подписал Указ № 372 "О доплатах отдельным категориям работников агропромышленного комплекса", сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Документом предусматривается увеличение размера ежемесячных доплат молодым специалистам сельхозорганизаций с 0,46 до 1 базовой ставки, устанавливаемой Советом Министров для оплаты труда работников бюджетных организаций. Такие доплаты полагаются в течение двух лет со дня заключения трудового договора (контракта).

Дополнительно введены ежемесячные доплаты в размере 0,81 базовой ставки молодым специалистам этих организаций, отработавшим два года и продолжающим работать в течение последующих трех лет.