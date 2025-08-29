В чем Лукашенко должен был убедить китайцев, когда обсуждался проект "Великий камень"

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" изначально задумывался как центр притяжения для высокотехнологичных предприятий из разных стран мира, а ни в коем случае не как обычные складские помещения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью Медиакорпорации Китая (China Media Group), сообщает БЕЛТА.

Один из вопросов касался Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Главу государства спросили, какие меры планируется принять для дальнейшего повышения привлекательности этого объекта и заинтересованности предприятий из разных стран регистрироваться там для работы.

"Большой кусок моей жизни и работы этот "Великий камень", - отметил Президент. Говоря об истории появления парка, он напомнил, что поначалу были разные варианты, в том числе организовать какие-то склады и возить туда китайскую продукцию, потом отправлять ее в Европу и наоборот. Однако у Александра Лукашенко было свое представление о том, каким именно должен стать совместный проект.

"И несмотря на то, что я понимал, что китайцам нельзя делать жесткие такие предложения и замечания, я Си Цзиньпину рискнул сказать: Си, нужны не просто складские помещения. Я не против того, чтобы здесь были товары и перегружать с железной дороги на автомобильный транспорт и наоборот, и следовали (товары. - Прим. БЕЛТА) туда, до Ла-Манша, в Европу. Я не против, но там должны работать предприятия высоких технологий", - подчеркнул Президент.

По его словам, Председатель КНР поддержал такой подход и сейчас в "Великом камне" - предприятия с передовыми технологиями, с инвестициями уже под 2 млрд. долларов. Дополнительный стимул развитию парка придали санкции, введенные в отношении Беларуси. Тогда китайские компании, например, стали там производить комплектующие для автомобилестроительной сферы Беларуси (двигатели, трансмиссии, коробки передач).

Еще одной особенностью парка стало то, что там представлены не только белорусские или китайские компании. И это также было одним из предложений, на которых настоял Президент Беларуси. "Мне надо было китайцев убедить, что "Великий камень" - это не только китайские технологии, это все желающие. Сегодня 15 стран инвестируют и создали там предприятия. Китайцы согласились: да, мы открыты. Немцы хотят - пожалуйста, американцы хотят - пожалуйста, россияне, белорусы - приходите. Но пропуск один: вы туда приходите - высокие технологии. В противном случае тот льготный режим, который там создан, он бы мог перетянуть все наши предприятия туда (белорусские, российские...) и места бы не хватило. Но пропуск один - высокие технологии. Инвестируйте, создавайте, развивайте - вот вам льготный режим", - пояснил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул большую роль китайской стороны в создании парка и его работе. "Китайцы очень много сделали. Они по линии технической помощи финансировали и финансируют строительство некоторых объектов, и особенно жилья для тех людей, которые там работают (Смолевичи развивают и так далее)", - сказал он.