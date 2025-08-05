В восьми новых районах создадут условия для развития торговли в сельской местности

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 294, который направлен на формирование дополнительных условий для развития торговли в сельской местности восьми районов. Об этом информирует БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу белорусского лидера.

В этот список попали Браславский, Вилейский, Городокский, Дубровенский, Костюковичский, Толочинский, Хотимский и Шарковщинский районы. Указ дает возможность расширять торговые площади субъектам торговли, доля в объеме розничного товарооборота которых в границах указанных районов превышает 20 %.

Ранее указом № 297 "О проведении эксперимента" от 26 июля 2018 года аналогичное ограничение было снято на территории Оршанского района, что оказало позитивное влияние на торговое обслуживание населения.

Одновременно нынешним указом закрепляется возможность увеличения торговой площади только после заключения с соответствующим райисполкомом договора об организации торгового обслуживания населения и обязательное согласование с райисполкомами маршрутов движения автомагазинов, осуществляющих торговлю в сельской местности.

Также указом возлагается персональная ответственность на руководителей органов власти за неудовлетворительное торговое обслуживание населения, на руководителей юридических лиц - за ненадлежащую организацию розничной торговли.