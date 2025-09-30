3.64 BYN
3.04 BYN
3.55 BYN
"Великое благо для нас" - Лукашенко выразил мнение о сотрудничестве в ЕАЭС и СНГ
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с председателем Кабинета Министров - руководителем Администрации Президента Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым выразил мнение, что важно сохранить общее экономическое пространство в сотрудничестве в СНГ и ЕАЭС, пишет БЕЛТА.
"Сейчас нам очень важно не потерять наше экономическое пространство. Это великое благо для нас. Сегодня шататься по миру и искать новые рынки весьма дорого, проблематично и вряд ли мы их найдем. Найдем - хорошо. Понемножку надо их находить. Но надо не забывать о том, что у нас есть, не потерять. Рачительные люди исходят из этого", - сказал глава государства.