"Великое благо для нас" - Лукашенко выразил мнение о сотрудничестве в ЕАЭС и СНГ

флаг снг на фоне голубого неба
Фото: soyuz.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с председателем Кабинета Министров - руководителем Администрации Президента Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым выразил мнение, что важно сохранить общее экономическое пространство в сотрудничестве в СНГ и ЕАЭС, пишет БЕЛТА.

"Сейчас нам очень важно не потерять наше экономическое пространство. Это великое благо для нас. Сегодня шататься по миру и искать новые рынки весьма дорого, проблематично и вряд ли мы их найдем. Найдем - хорошо. Понемножку надо их находить. Но надо не забывать о том, что у нас есть, не потерять. Рачительные люди исходят из этого", - сказал глава государства.

