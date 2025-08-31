Визит Президента в Китай, совещание по торговле, белорусская картошка - в рубрике "Время Первого"

Саммит ШОС в Китае останется, конечно, ключевой темой на ближайшую неделю. Но мы сегодня оглядываемся на прошедшие семь дней. Какой была внутренняя повестка? Визит вологодского губернатора - обсудили новые шаги в сотрудничестве. Стороны хотят выйти в товарообороте на миллиард долларов.

Большое совещание по торговле, с очень критическими замечаниями. Кстати, кроме магазинов, в детский сад в Толочинском районе, который должен был закрыться и не закрылся, когда "дошло до Президента". Плюс еще одна командировка у пула была в хозяйство "Рассвет имени Орловского". Там поговорили о нашей картошке. Вот без нее мы все точно не можем. Официальная повестка и кулуары - в рубрике "Время Первого".

В субботу утром над Дворцом Независимости был уже флаг, а не штандарт. Так происходит, когда Президента нет в стране. Борт Первого к этому моменту уже улетел в Тяньцзинь.

До поездки в Китай Президент много отвечал на вопросы про Китай в большом интервью, за которым, собственно, приехали из Поднебесной журналисты медиакорпорации Китая CMG. Их смотрит только в Китае миллиард человек. Плюс трансляция в еще 143 странах мира и аудитория на 150 млн человек в соцсетях.

"У Беларуси и Китая нет никаких проблем и разногласий. "Если надо согласовать какой-то вопрос, принять совместное решение, поддержать друг друга, достаточно одного звонка из Пекина в Минск или наоборот. И мы обо всем договоримся в течение нескольких минут", - заверил Александр Лукашенко в интервью.

Как будет развиваться сотрудничество? Почему когда-то Лукашенко поверил в Китай? Вопросы о геополитике, предстоящем визите и даже здоровье, которые закончились разговорами про чай...

Александр Лукашенко и Цзо Юнь

Интервьюер Цзо Юнь поинтересовалась, пользуется ли Президент методами традиционной китайской медицины, методом рефлексотерапии?

"Один из ваших министров, не буду называть его, предложил мне, он пользуется этим направлением здравоохранения в медицине, - рассказала Александр Лукашенко. - Я записал это себе, думаю, на всякий случай, если нужно будет, я к нему обращусь. Ну, а так, что мне рассказывают китайские друзья, наши люди, которые там работают, и не только мне, я с удовольствием этим пользуюсь. Лекарствами я вообще не пользовался в жизни, слава богу. А вот китайские какие-то травы, настойки и прочее. Мне Си Цзиньпин чай постоянно передает, и я уже скоро китайцем стану в Беларуси".

Цзо Юнь

"Вам нравится китайский чай, который Вам дарит председатель Си", - спросила Цзо Юнь.

"Да не только мне. Поскольку он мне передает, у меня много здесь кто бывает, в том числе американцы, я их угощаю китайским чаем. Вы знаете, всем нравится, не только мне. Но китайский чай действительно известен во всем мире. Поэтому мне тут рекламу ему делать не надо, он и так хорошо разрекламирован у нас".

Китайский чай во Дворце, надо сказать, уже традиция. Президент и сам пьет его во время совещаний, гостям подают ровно такой же

Александр Лукашенко, совещание

Глава Вологды и региона в Минске будет, к слову, впервые. Да и белорусы не часто летают в Вологду, зато часто ее поют. Трек-то, оказывается, белорусский.

Есть короткое время, пока делегация, журналисты, сотрудники службы безопасности ждут Президента в зале. Как идет глава государства по коридору, видят далеко не все. Поэтому вот такие фото очень привлекают внимание. Кто может быть на маршруте главы государства, если все здесь?

Только министр иностранных дел. Максиму Рыженкову по должности нужно быть везде. И он с этим прекрасно справляется.

Товарооборот с Вологодской областью России уже 700 млн долларов. Хотят миллиард. В первую очередь, конечно, мы продаем им технику, продукты, готовы строить и менять лифтовое оборудование - все вместе это может реально дать ожидаемую цифру уже через пять лет.

"Направлений сотрудничества, традиционных и типичных, для Беларуси с губерниями Российской Федерации множество. Мы готовы их рассматривать. Мы будем делать все для того, чтобы реализовать наши договоренности", - заверил глава белорусского государства.



Первое, на чем хотят сконцентрироваться, так это на создании наших мультибрендовых хабов техники с комплексным сервисным обслуживанием. Где будет и "Амкодор", и МАЗ, и МТЗ. Губернатор подведет итог.

Георгий Филимонов, губернатор Вологодской области России:

"Импорт из Беларуси в Вологодскую область по состоянию на сегодня оценивается в сумму порядка 316 млн долларов. Пока, к сожалению, в долларах мы вынуждены по старой памяти измерять".

Белорусские губернаторы на этой неделе тоже считали. Правда, в центнерах и гектарах. Уборочная подходит к логическому завершению. Во Дворце Независимости стоят и очень вкусно пахнут караваи. Каждый руководитель области приходил смотреть на свой. Алексей Кушнаренко - губернатор молодой, это про все задачи, которые на этом посту нужно решать, в том числе и по уборочной.

Каравай во Дворце Независимости

"Душу вложили", - сказал об огромном каравае нового урожая председатель Минского облисполкома Алексей Кушнаренко. - Это наш кондитер с Борисовского комбината хлебопродуктов. Подошел творчески. Это значимый результат для Минской области. Один миллион тонн зерновых. Мы продолжаем эту работу".

Не постановочный момент - съемочной группе было приятно разделить эти теплые чувства к нашему хлебу и труду всех, кто за ним стоит.

Еще один момент, который попадет в объективы камер и на совещании в том числе - травма главы уже Могилевской области. Спросим, что случилось. Ответ - тоже на работе, "в полях".

Вообще во вторник во Дворце Независимости были все губернаторы. Такой представительный состав был продиктован темой совещания - торговля. В целом в стране, и конкретно в деревне.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси: вот из таких жалоб иногда вырастают совещания на уровне страны

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси: вот из таких жалоб иногда вырастают совещания на уровне страны:

"Типичные жалобы каждое утро в рамках пресс-обзора получает Президент, изучает более внимательно и дает соответствующее поручение. Из таких жалоб иногда могут вырастать страновые совещания. Естественно, будет разбираться ситуация с конкретным сельским магазином, допустим. Но это повод послушать, например, правительство по стратегическим решениям обслуживания сельского населения и сейчас, и в ближайшей перспективе. Потому что идет разработка и согласование программы на будущую пятилетку. Это будет одним из важнейших элементов".

Речь шла о закрытии магазина в деревне Махновичи Солигорского района. Убытки зимой плюс новые требования - с программой на кассе и как-то все пошло не туда. Вместо магазина людям предложили автолавку. Ответ был "нет". Коллективное обращение попало в TikTok, вообще все обращения администрация смотрит. И реагирует. Конечно, не на каждое так публично, ну и потом в каждой ситуации всегда есть две, а то и три стороны с конфликтом интересов. И тем не менее Президент очень четко ставит задачу перед вертикалью - "в каждом случае разобраться и сделать".

"По торговле должна быть система. У нас системное государство", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что в Беларуси есть регионы (области и город Минск), районы, более 1400 агрогородков, крупные деревни. Все они расположены вдоль основных дорог. Есть и маленькие хуторки, и деревеньки, которые называют неперспективными. Там живут 7-10 человек, в основном пожилого возраста, но которые в свое время создавали страну, обратил внимание белорусский лидер.

"Вот исходя из этого, вы должны выработать систему обслуживания людей. У вас 1 января срок, - поставил задачу Президент. - И не дай бог, помощники и уполномоченные увидят хоть одну деревеньку, где "баба Дуня" не получила то, на что она всю жизнь работала".

Махновичи - частный пример. На совещании, конечно, говорили обо всем. И об ассортименте автолавок. Вообще, идея-то неплохая. Машина с продуктами и товарами приезжает в оговоренное время. И если в автолавке все есть, то и проблем нет. Второй вопрос - непродуманная цифровизация. Ну не может сельский продавец работать со сложным оборудованием. Плюс спецметки и знаки, учет молочных продуктов

Александр Лукашенко поручил правительству еще раз вернуться к этому вопросу и в кратчайшие сроки все разумно упростить. А если надо - сделать для села особый порядок.

Вообще подход "от ситуации" и в целом, если мы говорим глобально про деревню, и в частных случаях, конечно, должен контролироваться местными властями, которые должны быстро реагировать на происходящее. Здорово, что в Беларуси работает фраза "в понедельник дойдет до Лукашенко", но это должны быть исключительные случаи

Жительница аг. Горщевщина Алеся Збуржинская

Жительница аг. Горщевщина Алеся Збуржинская поблагодарила Президента за сохраненный детский сад. "Для наших детей это очень важно", - сказала она.

Эта история тоже дошла до Президента. Детский сад в агрогородке Горщевщина под Толочином продолжит работать, несмотря на то, что на первый взгляд его нужно было закрыть. Деток мало - их предложили отвозить в школу неподалеку. Но как неподалеку - больше, чем за 10 километров. И малышей двух-трех лет.

Полина Поливенок, жительница аг. Горщевщина:

"С понедельника у меня будут ходить две дочки в сад. Ну, ходила до этого одна, сейчас будут две ходить. Очень хорошая новость, потому что так бы мы думали, что нужно отсюда уезжать".

На совещании этот вопрос тоже подняли. У Президента по детям ответы всегда очень принципиальные.

"Трех-, четырехлетних детишек доярка повезет за 7-10 км в детский сад? - риторически спросил глава государства. - Вы там с ума посходили? Вы этого не видите? Отправьте своего внука или ребеночка четырехлетнего в этот детский сад за тридевять земель!"

Смотреть, реагировать, решать - если нужно переориентироваться. Общий посыл был для всех собравшихся. Много критики было в адрес Белкоопсоюза, который и есть большая государственная социально ориентированная торговая сеть. Только зарплаты там не должны расти, если не дают результата.

Президент также указал на отсутствие положительных подвижек в финансовых потоках от торговой деятельности Белкоопсоюза, убыток достиг 33 млн белорусских рублей.

При этом руководство организации не забывает себя в плане заработной платы. Она у руководства Белкоопсоюза выше, чем у большинства министров.

Белкоопсоюз ничего не отрицает, но и просит обратить внимание. Мол, работаем не всегда там, где экономически выгодно

Инесса Короткевич, председатель Белкоопсоюза

Инесса Короткевич, председатель Белкоопсоюза:

"Мы понимаем, бизнес идет там, где есть объективно от результатов деятельности финансовый результат".

Этот вопрос - не за счет бизнеса, но с его участием будут решать. Крупные сети, хорошо зарабатывающие в областных и в принципе больших городах, попросят обратить внимание на не такие прибыльные, но нужные точки на карте.

"Надо обеспечить баланс: строишь прибыльный бизнес в столице и других крупных городах - возьми на себя социальную ответственность по обслуживанию потребителя на селе. Тем более, что проблемных районов не так уж и много", - поручил Президент.

К слову, про магазины - вообще все, речь шла на выездном совещании в Кировском районе. По картофелю. Помните, был момент когда он пропал с прилавков, а если и был, то дорогой. Крестьянам выгоднее было отвезти в Россию. В ситуации разобрались, подходы поменяли. Но как среагировало общество! Вот что такое - случился совсем небольшой перебой со вторым хлебом

"Обращаю внимание руководителей торговых сетей, что отсутствие в магазинах качественного доступного отечественного картофеля будет иметь для вас плачевные последствия", - предупредил глава государства.

Локация - "Рассвет имени Орловского". Здесь занимаются выращиванием и картофеля, и помидоров, и огурцов, развивают молочное и рыбное направление. Когда-то колхоз был в списке первых в Союзе. И сейчас все неплохо.

Не секрет, что белорусы едят картофеля больше всех в мире. 180 килограммов на человека в год. Сортов у нас немало, но не все так просто в этой сфере.

Урожай на уровне страны в этом году очень приличный. Миллион тонн, - это только от фермеров, совхозов и колхозов, но мы же и сами все сейчас копаем. Всего будет 3,5 миллиона.

Кстати о бульбе Первого, на которой, честно говоря, живет весь пул - это только отечественные сорта. На полях у главы государства растут три вида - Першацвет, Бриз и Гарантия. Ими угощают даже мировых лидеров

Вадим Маханько, гендиректор научно-практического центра НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству

Вадим Маханько, гендиректор научно-практического центра НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству:

"Два раза в год наш научно-практический центр и другие организации в Национальной академии, которая занимается картофелем, продают семенной картофель населению. И приезжают люди, говорят, и мы хотим такие же сорта, как у Президента".