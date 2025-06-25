Во Дворце Независимости состоялась встреча Лукашенко с лидером Кубы

Беларусь и Куба подтянут торгово-экономические связи к высочайшему уровню политических контактов и усилят кооперацию. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на переговорах во Дворце Независимости с лидером Кубы. Мигель Марио Диас-Канель Бермудес находится в Беларуси с официальным визитом. Почетный гость примет участие в Евразийском экономическом форуме и саммите ЕАЭС, где в объединении у Кубы статус наблюдателя.

Между официальным Минском и Гаваной выстроен многолетний политический диалог. - Мы взаимодействуем на международных площадках и укрепляем контакты на всех уровнях. Одна из задач - увеличение товарооборота. Партнеры заинтересованы в поставках нашей сельхозтехники. Обмениваемся опытом и наработками в медицине, науке, уже есть достижения в фармакологической промышленности.

Из солнечной Гаваны, где сейчас плюс 30, в белорусское дождливое лето. Но будем считать, что погоду кубинский лидер даже не заметил. Прямо у трапа купол из зонтиков, хлеб-соль, что преподнесли белорусские красавицы, и только добрые слова, "как ждали". Вот так радушно начался официальный визит.

Мигель Марио Диас-Канель Бермудес в Минске не первый раз. Он приезжал с официальным визитом в октябре 2019-го и еще раньше в мае 2016-го в должности первого зампреда Госсовета Кубы. Т.е. прежде был вторым лицом государства после Рауля Кастро.

С Кубой у нас действительно сложились добрые дружеские отношения еще со времен Советского Союза, когда мы выстраивали взаимоотношения сначала с Фиделем, потом с Раулем Кастро. О нас наслышаны, как и о наших тракторах (раритетные модели до сих пор в ходу у местных) и, конечно, о нашей кондитерке. Конфеты "Аленка" белорусы обязательно везут на Остров Свободы в качестве презентов. А кубинцы обязательно показывают белорусским туристам местную достопримечательность - совхоз имени Ленина. Он собирает самый большой на острове урожай цитрусовых, сахарного тростника и картофеля. Так что общего у нас действительно много.

Несмотря на расстояние между Беларусью и Кубой, глава Минпрома Александр Ефимов видит достаточно хороший потенциал для развития взаимовыгодного сотрудничества. "Начинаем со сборки тракторов, но в том числе рассматриваем еще несколько ключевых направлений. Это и поставка коммунальной техники, и возможность поставки и организации сборочного производства пассажирской техники, и грузовые перевозки. Также есть потенциал для развития проектов по организации производства бытовой техники".

"Мы работаем с Кубой очень тесно, поэтому в поставке нашей сельскохозяйственной продукции за 2024 год мы реализовали продукции на сумму более 5 млн. долларов США. Это в 3 раза больше, чем в предыдущие годы. Мы в основном работаем с Кубой по поставке сухого обезжиренного молока, сухого цельного молока, это те продукты, которые сегодня востребованы в Республике Куба и пользуются большим спросом", - поделился Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

За эти десятилетия сложился очень серьезный политический диалог. Лидеры друг друга называют друзьями.

Куба - аграрно-индустриальная страна, традиционный поставщик на мировой рынок сахара, фруктов, рома, табака и сигар. В экономической сфере в наших отношениях еще есть куда стремиться. Как ориентир - максимальный товарооборот в 100 млн долларов - дело было в 2012 году. В прошлом - цифры куда скромнее. В основном это был экспорт. Мы продавали на Кубу сухое молоко, сливки, консервы, лекарства.

Отношения Беларуси с Кубой не следует измерять только торгово-экономическим сотрудничеством. Такую точку зрения выразил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.

"Куба - это международно признанный борец за настоящие права международного сообщества на всех международных площадках, - сказал Максим Рыженков. - Важна дружба с таким государством, которое занимает одни из лидирующих позиций в деятельности международных организаций, всегда очень принципиально до конца доводит свою позицию, которое включено во многие международные процессы и уважается руководством практически всего мира, а основу заложил еще Фидель Кастро".

Ром, кофе, лекарства - это все, что мы обычно покупали на Кубе. Сейчас серьезное внимание уделяем сотрудничеству в фармацевтической и медицинской сферах. Качественные лекарственные препараты пользуются на Кубе большим спросом. Уже более 50 белорусских лекарств получили там разрешение на реализацию.

"Мы с Вами прекрасно знаем, что направление онкологии одно из самых затратных и ведет к достаточно значимой потере здоровья человека. И в этой части интересы по взаимодействию лечения пациентов данного профиля для нас актуально. Как и на Кубе, так и в Республике Беларусь. Также и производство препаратов, мы говорим не только о торговле, мы говорим о трансфере технологий", - заявил Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси.

У глав двух государств сложились крепкие и доверительные отношения. Президенты регулярно встречаются на разных международных площадках. Об этих переговорах договорились еще в Москве на праздновании 9 Мая. По итогам этого визита ждут такого хорошего рывка в развитии белорусско-кубинского сотрудничества.

"Сегодня мир проходит этап мощнейшей турбулентности. И пока старые международные структуры буксуют, у новых еще недостаточно ресурса, чтобы разрешить кризисы, а тем более предотвратить эти кризисы. Над этим нам нужно трудиться сообща", - подчеркнул Президент.

По словам Лукашенко, конструктивное взаимодействие Минска и Гаваны на международной арене является хорошей традицией. Стороны разделяют подходы друг друга к важнейшим темам текущей повестки дня и оказывают взаимную поддержку.

В частности, Беларусь и Куба единогласно и последовательно выступают против односторонних ограничительных мер в международной политике и торговле. Президент подчеркнул, что санкционное давление на оба государства усиливается, особенно это касается механизмов финансовых расчетов.

"Но негативные внешние факторы лишь стимулируют нас к совместному поиску эффективных решений", - уточнил Лукашенко.

"Наши двусторонние отношения имеют глубокие исторические корни дружбы и сотрудничества, основаны на взаимном уважении, взаимной пользе. Это отношения между братскими народами и правительствами, - сказал Президент Кубы. - Куба имеет политическую волю придать им импульс во всех направлениях, особенно в торгово-экономической плоскости".

"Можно сказать, что есть скромные подвижки в торгово-экономических отношениях, мы должны продолжать придавать им импульс", - подчеркнул он. По его словам, особый потенциал имеет сотрудничество в области биотехнологий, фармацевтики. На Кубе зарегистрированы 46 белорусских фармпрепаратов, рассматривается возможность организации в Витебской области совместного производства онкологических, иммунологических препаратов.

"Мы заинтересованы стимулировать и поощрять торговлю товарами, - заверил Мигель Диас-Канель Бермудес. - Мы стремимся, чтобы белорусские компании больше участвовали в реализации национального плана социально-экономического развития Кубы до 2030 года".

Уже 60 лет Куба живет под санкциями, в условиях финансовой и торговой блокады США. Хоть и привыкли, подстроились, но это, конечно, непросто. Проблемы с взаиморасчетами, логистика, сопутствующих вопросов приходится решать очень много.

Конечно, Беларусь очень сильно помогает в обеспечении продовольственной безопасности. Мы будем продолжать поставки на Кубу сухого молока, машиностроительной продукции, запчастей и других необходимых там товаров. Уже достигнуты договоренности о возобновлении производства на Кубе белорусских тракторов.

"С учетом взаимодополняемости экономик Беларуси и Кубы наши специалисты определили ряд перспективных точек роста в торгово-экономической сфере. В их числе стратегически важные для Гаваны направления: обеспечение продовольственной безопасности, модернизация промышленности, развитие строительной отрасли, транспортной инфраструктуры, энергетики и добычи полезных ископаемых, расширение доступа к качественным медицинским препаратам", - рассказал глава государства.

Белорусская сторона также видит хорошие перспективы для наращивания мощностей совместных производств сельскохозяйственной техники, прицепного и навесного оборудования.

"Мы готовы обеспечить поставки новой техники, в том числе с применением лизинговых инструментов. В интересах ремонтных предприятий Кубы можем наладить экспорт двигателей, запасных частей, а также станков и оборудования. Помимо промышленной кооперации мы могли бы поставлять белорусское сырье, делиться своим опытом и технологиями для совместного производства молочных и мясных продуктов", - отметил Александр Лукашенко.

За несколько десятилетий мы поставили большой объем белорусской техники - это и продукция Минского тракторного завода и автомобильного. Сейчас стоит вопрос о ее модернизации, создании сборочных производств и сервисных центров

"Чтобы максимально реализовать потенциал двустороннего сотрудничества, нам необходимо подтягивать наши торгово-экономические связи к высочайшему уровню политических контактов. И мы это сделаем, - сказал белорусский лидер. - Простую, понятную формулу только что предложил Президент Кубы. Он говорит о том, что хватит импортировать то, что мы можем произвести, в том числе произвести вместе. Давайте, говорит, будем создавать совместные предприятия в Беларуси и на Кубе. Приемлемо! Надо в ближайшее время осуществить эту нормальную модель".

Беларусь предлагает Кубе не только экспорт товаров и услуг, но и активное участие в работе по развитию всех взаимовыгодных сфер и направлений на основе комплексного и стратегического партнерства.

"Мы уделили особое внимание оценке инициатив, содействующих наращиванию торгово-экономических отношений между странами, - сказал Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. - Это позволит внести вклад в более эффективное совместное противодействие несправедливым и незаконным санкциям, навязанным нашим странам. Я считаю, что одно из решений, озвученных Президентом Александром Лукашенко, - о создании совместных предприятий - это одно из лучших решений для того, чтобы противостоять санкциям, с помощью которых нас хотят поставить на колени. Но мы этого не допустим".

Мигель Диас-Канель Бермудес поблагодарил Беларусь за оказание гуманитарной помощи Кубе для преодоления последствий стихийных бедствий и за традиционную поддержку Кубы на различных международных площадках в части осуждения экономической, торговой, финансовой блокады. Он также подтвердил заинтересованность его страны в большем взаимодействии с Евразийским экономическим союзом.

Есть возможности для развития научно-технического сотрудничества. Между странами подписана соответствующая программа до 2030 года. Перспективное направление - туризм. За прошлый год республику посетили около 8 тыс. туристов из Беларуси.

По словам главы государства, в ближайшее время ожидается открытие производственной линии совместного предприятия по выпуску белорусских медикаментов, предназначенных для продажи на кубинском внутреннем рынке и в странах Карибского бассейна.

В проработке также находится ряд проектов по производству молочных продуктов с применением белорусских технологий и сырья. "Мы бы хотели, чтобы эти качественные, полезные продукты стали доступными и для кубинцев, и для жителей соседних регионов", - сказал Президент.

Александр Лукашенко уверен, что развитие сотрудничества по заявленным направлениям будет способствовать повышению уровня продовольственной безопасности и росту благосостояния граждан Беларуси и Кубы.

"Все намеченные планы и договоренности, которые мы достигли, мы обязательно выполним", - заверил белорусский лидер.

Независимость, свобода, борьба - для Кубы принципиальные понятия. Они созвучны и нашей истории. Лидер почтил память павших в годы Великой Отечественной войны.

Президент Кубы 25 июня также посетил и предприятие "Белмедпрепараты". Совместно с кубинским Центром молекулярной иммунологии собираемся углублять локализацию производства препаратов для лечения анемий и некоторых злокачественных опухолей. Конечно же, наша страна также делится своей продукцией.