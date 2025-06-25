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Во Дворце Независимости стартовали переговоры лидеров Беларуси и Кубы

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Фото: БЕЛТА

Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко c Президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом началась во Дворце Независимости, сообщает БЕЛТА.

Президент Кубы прибыл на переговоры с внушительной делегацией. Белорусская сторона также представлена отраслевыми министрами, руководителями ряда ведомств и организаций.

Встреча глав государств началась с торжественных церемоний приветствия и фотографирования - это обязательная составляющая официальных визитов на высшем уровне.

В повестке переговоров - обсуждение путей укрепления двустороннего диалога с акцентом на развитие торгово-экономического и научно-технического сотрудничества. Сообщалось, что Александр Лукашенко и Мигель Диас-Канель Бермудес также обсудят вопросы глобальной и региональной повестки дня, взаимодействие двух стран на многосторонних площадках.

Программой официального визита Президента Кубы в Беларусь запланировано посещение предприятий машиностроительной и фармацевтической отраслей, а также участие в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего Евразийского экономического совета.

КубаАлександр Лукашенко