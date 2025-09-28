"Время Первого": атомные планы, переговоры в Кремле, инспекция на востоке и шанс для Украины

Атомные планы Минска и Москвы, президентский график на предстоящие месяцы и реакция на вызовы для экономики. Все главные темы недели - важные и разные - так или иначе обсуждались в русле мирной повестки. Если атом, то мирный, если украинский конфликт, то нужно договариваться, Трампа и его заявления понимать.

Надежда на торжество здравого смысла есть даже по поводу Польши. Несмотря на оголтелость руководства этой страны, предупреждаем соседей о дронах, чтобы не дать ни малейшего шанса провокациям и эскалации. Кстати, дроны у нас работают в полях и помогают аграриям. Больше о главных событиях недели - в нашей рубрике "Время Первого". Эксклюзивы и новые кадры из политических кулуаров Москвы, Минска и регионов.

Владимир Путин, Президент России:

"Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо еще раз за то, что приняли приглашение и приехали к нам в Москву на мероприятие, связанное с 80-летием атомной отрасли России. По сути дела, это наш общий праздник, во-первых, потому что это 80 лет образования атомной отрасли в СССР. Мы были вместе в это время".

"Атомную станцию мы благодаря вам построили, более того, вы выполнили свое обещание, вы научили нас строить атомные станции. Мы сегодня с Росатомом строим в других странах атомные станции", - сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Новейшая история сотрудничества с Росатомом началась 12 лет назад, когда в Беларуси решили строить АЭС. Это политическое решение Президента тогда не все поняли - чернобыльские фобии, размах и стоимость проекта, град критики с Запада.

Оказалось, это залог безопасности и драйв для экономики, "космические" технологии в энергетике, прокачка новых скиллов наших специалистов, вписались в тренд - бум на электро уже и в Беларуси.

Газ на пятилетку, вторая АЭС, защита общего рынка и Украина

Так что на Глобальном атомном форуме, на который приехали политики и специалисты из сотни стран, Лукашенко призвал не поддаваться эмоциям от криков про агрессоров, а оценить доступ к передовым технологиям мирного атома.

"В сложные времена Россия открывает нам самую секретную сферу", - заявил Президент Беларуси на Глобальном атомном форуме в Москве.

Войти в этот особый мировой клуб хотели бы многие (сейчас на планете настоящий атомный ренессанс). Свои АЭС планируют строить Армения, Иран, Эфиопия, Мьянма, Узбекистан, а всего в работе сейчас более полусотни новых реакторов.

"Готовы реализовывать во всех странах-партнерах и тех, кто еще думает, какую станцию построить. Мы готовы в этом участвовать. Качество, уже могу сказать с россиянами вместе, мы гарантируем", - заявил белорусский лидер.

"Да, Никол Воваевич, если нужно, обращайтесь. Если Президент (России - прим. ред.) одобрит, мы готовы приступать", - обратился Александр Лукашенко к присутствовавшему на форуме премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

О второй атомной станции думают в Беларуси. Остались средства первого кредита.

"Лично у меня есть некие колебания по поводу того, где строить. Или третий блок при нынешней станции в Островце, или на востоке разместить его. Специалисты и правительство предлагают третий блок строить рядом, это будет дешевле. С другой стороны, когда строится такой объект, это дает развитие целому региону. Поэтому у меня есть легкие колебания. Мы можем и там, и там строить. Думаю, мы определимся в ближайшее время", - сказал глава государства.

Денис Мороз, министр энергетики Беларуси:

"Энергетики рассматривают строительство второй станции либо, возможно, третьего блока в Республике Беларусь как элемент повышения в первую очередь энергетической безопасности нашей страны. Только за последние 5 лет объем потребления электрической энергии в стране у нас увеличился на 6 млрд кВт•ч. Это очень большая цифра, мы видим, что эти тренды будут сохранены. Для того чтобы удовлетворять потребность экономики в электрической энергии, необходимо своевременное развитие энергетических мощностей генерирующих. Одним из серьезных направлений в этой части как раз является развитие атомной генерации как надежный и безопасный источник энергии на долгие поколения вперед".

Источником информации для журналистов президенты оставались недолго, протокол под камеры компактный, прессу торопят побыстрее покинуть представительский кабинет Кремля.

Переговоры Лукашенко и Путина займут не один час. Обсуждать общие темы позволяет и формат рабочего завтрака (журналисты, конечно, отвлекутся на меню высокого уровня). Ради итогов бдительное дежурство в кулуарах Кремля.

"По нефти мы договорились, у нас серьезные договоренности, проблем никаких нет. По газу вышли на договоренности. Я думаю, после этого разговора мы дошлифуем эти вопросы уже на пятилетку практически. Вот в чем был вопрос - не на один год, а на пятилетку", - поделился подробностями глава государства.

Оказалось, президенты даже успели заслушать доклад российского Генштаба. Нам без подробностей, но выводами белорусский Президент поделился. Ситуация такая, что Зеленский доходит до крайности - угрожает бить по Кремлю.

"Владимиру Александровичу (Зеленскому - прим. ред.) надо успокоиться. Есть на столе хорошие предложения по Украине, которые на Аляске в том числе были услышаны Дональдом Трампом. Если украинцы не пойдут на эти предложения, это будет то, что было в начале СВО. Это будет еще хуже. Они потеряют Украину", - сказал Александр Лукашенко.

"Чтобы не потерять всю Украину, Владимир Александрович должен не просто разговаривать, а согласиться на выгодные для него условия (по урегулированию конфликта - прим. ред.), - сказал глава государства. - Я хотел бы (пока он там встретится с Президентом Путиным - он хочет этого, по всем каналам обращается и уже публично) с ним просто поговорить. У меня есть что ему сказать. И думаю, настало то время, когда мы должны вступить в консультации. В начале СВО я говорил, что нам, руководителям трех славянских государств, надо сесть и договориться".

Есть ли надежда на Трампа? После Аляски казалось, что да. Но новый политический кульбит американского президента снова заставил экспертов говорить о смене курса по Украине.

"Мы что-то пропускаем мимо ушей, понимаем, что у Трампа непростая ситуация. Недавно его сторонника, очень толкового, умного, яркого сторонника застрелили. И он понимает этот сигнал. Он принял этот сигнал и реагирует соответствующим образом. То, что заявляет Трамп, надо понимать, всесторонне надо понимать. И не надо там на него бросаться после какого-то любого заявления. Там "бумажный тигр" (так образно Дональд Трамп назвал Россию - прим. ред.), еще чего-то. Не надо. Вот я "старшему брату" (Президенту России Владимиру Путину - прим. ред.) сказал: "Молодец!" Он спокойно, целенаправленно действует. Да, что-то сказал. Время все расставит на свои места, ближайшее время", - уверен белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что Дональд Трамп занял очень хорошую, порядочную позицию. "Он говорит, что там семь войн и конфликтов прекратил. Может быть, и семь, может, шесть. Но главное во внешней политике - мир, мир, мир!"

"У него есть на это бунтарско-революционная сила. Поэтому я это поддерживаю. Хотелось бы, чтобы какие-то там комбинации не выстраивали типа того, что оружие продам европейцам, а они там пусть поставляют Украине, что хотят, то и делают. Слушайте, ну мы же взрослые люди. Отдал европейцам, европейцы заплатили, а может быть, не заплатили, а просто, как Байден раньше отдавал оружие. Оно поступило в Украину. Вы что, проверите, кто кому что платил? То есть это возобновление старой песни, только аранжировка другая", - отметил белорусский лидер.

"Если публично говорить, а лучше вообще ничего не говорить публично, пока не договоримся. Надо договориться, а потом о результатах говорить. Но у Дональда такая тактика. Мы ее понимаем, уважаем, где-то соглашаемся, где-то нет. И в зависимости от нашего понимания будем действовать", - сказал Александр Лукашенко.

Ренессанс для "Городца"

Возвращаясь из Москвы, Президент остановится на востоке страны - в регионе, который требует внимания. Привести в порядок Шкловский район и сделать его примером для подражания оказалась не так просто - досталось даже Городцу, где в свое время работал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко обратил внимание на бесхозяйственное отношение и отсутствие порядка, что, по его словам, в негативном ключе характеризует не только работу руководства предприятия, но также и недоработки руководства Шкловского района и Управделами, в структуре которого находится "Городец". Все это привело к тому, что они фактически загубили хозяйство, которое стало хоть и не худшим, но одним из худших. "Печально, конечно. Это худшее хозяйство, которое я видел за последние два года", - заметил Президент.

Критика за бардак и бесхозяйственность. На этом примере речь в целом о подходах. Социальную сферу нужно "подкармливать от земли". А на ней нужно трудиться не покладая рук. Из разговора с людьми будет понятно, что в мыслях после московских встреч.

Александр Лукашенко подчеркнул, что обстановка в мире заставляет даже такие огромные, богатые ресурсами страны, как Россия, задумываться о том, как действовать, не говоря уже о таких небольших странах, как Беларусь, где тем более необходимо эффективно работать, чтобы развиваться и жить на своей земле.

"Мир разделен на куски, рвут кусками: это мое, а это мое. И начинают душить. От нас не отстанут. А я вас должен уговаривать работать", - заметил Александр Лукашенко. - Неужели надо, чтобы наше поколение опять прошло через войну?"

В ходе рабочей поездки главе государства показали технологию десикации дронами. Это процесс предуборочного высушивания растений, который позволяет минимизировать потери и оптимизировать сбор урожая. Дроны используются для десикации рапса, подсолнечника, кукурузы, сои, зерновых и зернобобовых, что позволяет равномерно наносить десиканты даже на влажной почве.

Достанется местным руководителям за попытку пустить пыль в глаза на полях. Показуха не пройдет.

"Кому это надо? Вы мне хотите очки втереть? Так я не забронзовел еще. Надо привести страну в порядок, городки, бывшие центры хозяйства, крупные деревни хотя бы. Пока плохо", - эмоционально высказался Президент.

Президентский жим на аграриев чувствуется - и в этом году страна рассчитывает на рекордный урожай зерновых. Однако в итоге все эмоции отходят на второй план, если есть результат. По глобали за него отвечает премьер. Перед докладом спросим Турчина про лайфхаки подготовки.

Хотя к такому старту разговора, наверное, не подготовишься.

Разговор о "косяках"

Глава государства 23 сентября принял с докладом премьер-министра Александра Турчина.

"Перед разговором с вами запросил информацию о "косяках" правительства. ВВП - 101,6 (темп роста. - прим. ред.), но проседают главные отрасли", - задал тон разговора Александр Лукашенко.

Такой рост может не впечатлить, но с учетом геополитических условий это очень даже неплохо - говорят в правительстве. Баланс и справедливость - главное.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"На самом деле оптимизм заключается в том, что мы смогли все-таки обеспечить экономический рост и пытаемся этот рост сбалансировать. Вызовов большое количество сегодня перед нами стоит. Это, прежде всего, отрасли нашей экономики, которые испытывают значительные трудности. Это отрасль машиностроения. Мы исторически были всегда нацелены прежде всего на российский рынок. И, конечно, ситуация на рынке нашего ближайшего и крупнейшего партнера не может не сказываться на отрасли машиностроения".

Премьер-министр Беларуси обозначил, что экспорт - это жесткая конкурентная борьба. "Нам бы хотелось, чтобы мы по некоторым отраслям, предприятиям нашли системное решение, которое не заставляло нас через какой-то определенный промежуток времени вновь приходить к Президенту и просить государственной поддержки. Все-таки решение, которое должно дать результат, по крайней мере, в каком-то среднесрочном периоде", - отметил он.

"Конечно, инфляция - это одна из тех задач, которые ставит Президент. Это тот вопрос, который сегодня волнует, безусловно, наших людей. Но нам очень важно найти баланс, чтобы чрезмерным регулированием или борьбой с инфляцией мы не ставили бы наши предприятия в не очень правильное экономическое положение", - считает Александр Турчин.

Бороться за экспорт Президент правительству помогает. Переговоры с премьером 130-миллионой Эфиопии, которой сегодня нужно все - как раз и поэтому.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али сказал: "Мы хотели бы нарастить взаимодействие в торговле и экономике".

"Надо нам углубляться. Надо доводить товарооборот до серьезных объемов, потому что наши экономики на это способны", - уверен Александр Лукашенко.

Мобилизационный режим работы для экономики в последнее время уже привычный. Это значит - не расслабляться и быть готовыми к худшим сценариям. А про план работы Президента решили спросить у главы его Администрации.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

"Президент уже сам анонсировал большой разговор с правительством по итогам работы экономики за 9 месяцев. Естественно, разговор, я думаю, получится шире, чем просто подведение итогов. С учетом того, что в конце года предстоит провести Всебелорусское народное собрание и рассмотреть уже окончательную версию Программы социально-экономического развития на следующие пять лет, наверное, через эту призму будет идти и разговор с правительством".

Глава Администрации Президента Беларуси отметил, что у Президента Беларуси предстоит очень много визитов в страны СНГ и международных визитов. "У Президента очень много приглашений. Сейчас совместно с МИД мы по его графику стараемся с нашими международными партнерами эти визиты уже окончательно определить. Традиционно Президент после завершения активных сельскохозяйственных работ переключает свое внимание на промышленность, поэтому анонсирован им ряд важных разговоров. Сейчас думаем, в каком формате, либо в выездном, либо в формате семинара по ситуации в значимых для нашей экономики отраслях - это деревообработка и легкая промышленность, это вот то, что сейчас уже обсуждается. И плюс его поручение по программе развития городов-спутников", - перечислил Дмитрий Крутой.

Пока МИД готовит визиты, во Дворце Независимости госпротокол готовился встречать высокого гостя из Китая.

Член Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Ли Си - один из влиятельнейших людей в руководстве КНР - отвевает за дисциплину, которую так требует наш Президент.

Председатель Комитета государственного контроля Беларуси Василий Герасимов считает, что подход к вопросам борьбы с коррупцией схож с китайским. "Когда я встречался в Пекине с моими коллегами, мы обсуждали, то очень многие подходы жесткие. По сути дела, требования нашего главы государства, чтобы не было неприкасаемых лиц. Такой же тезис и в Китае. И, соответственно, авторитет органов (контроля - прим. ред.) Китая, он очень высокий".

В Каминный зал чай внесли уже после того, как Александр Лукашенко сказал про инсинуации и соседей, которые застопорили границу.

"Я понимаю, что это, скорее всего, недружественный шаг поляков - политический, какой-то, наверное, имиджевый, как считают поляки, против Китайской Народной Республики. Но нисколько не экономический. Поскольку такая империя, как Китай, запросто справится с этой проблемой. Но тема звучит", - сказал глава государства.

Лукашенко про заявления стран НАТО о готовности сбивать самолеты

И если политический спектакль Польши на границе уже все, то, кажется, перфомансы от НАТО еще удивят - пока вербальные - там уже призывают сбивать самолеты.

Российский журналист спросил Президента, о чем он думает, когда слышит, что в НАТО уже обсуждают возможность сбивать российские самолеты.

"Знаете, болтать можно и в публичное пространство любые аферы запускать. А когда дойдет до дела - вот вы потом увидите, что они собьют и как, - сказал Александр Лукашенко. - Что, они собьют на нашей территории белорусские летательные аппараты - самолеты, вертолеты? Допустим, в Беловежскую пущу я часто летаю. Это совсем на границе с Польшей. Они что, вертолет Президента собьют или там какой-то военный вертолет сопровождения? Так ответ же прилетит мгновенно. Это же не война в Украине".

Глава государства также отметил, что соответствующие страны "переживают и пугают нас", что нападение на страну НАТО будет означать, что "они будут защищаться и чуть ли не на нас нападать". "А мы что, будем, извините меня, сопли жевать? Поэтому это такое смелое заявление (о готовности сбивать самолеты. - Прим. ред.)", - заявил Президент.

Александр Лукашенко напомнил о еще одном недавнем шаге западных соседей - закрытии границы с Беларусью: "К чему это привело? Это афера еще бóльшая".

Однако Президент надеется и верит, что польский народ сможет в конечном итоге повлиять на ситуацию и политику своей страны. "Я как-то сказал, что польский народ - неглупые люди. И они своему правительству не позволят там разбойничать. Поэтому у меня не то что надежда… Ну и даже надежда, и вера в польский народ. Они не дадут там их амбициям (ряда политиков. - Прим. ред.) разгуляться, - сказал глава государства. - Поэтому, думаю, успокоятся. Поговорят. Им надо сегодня громкие заявления, чтобы какую-то часть общества в Польше утихомирить".

"То, что они заявили "будут сбивать" - ну пусть попробуют, собьют. Или над Калининградом там собьют что-то российское. Ну нам придется, не дай бог, конечно, тогда воевать, как в России говорят, на все деньги. Это надо? Нет", - отметил Александр Лукашенко.

"Надо успокоиться, сотрудничать, дружить и помогать. Особенно тем, кто живет по одну и другую сторону границы. Помогать заниматься производством, бизнесом, сельским хозяйством. Люди должны дружить. Мы на это нацелены", - резюмировал Александр Лукашенко.

Президент также поставил вопрос, почему в принципе "они нас будут сбивать", и в этой связи напомнил о том, как по-соседски поступила недавно Беларусь в отношении Польши, предупредив о пролете беспилотников: "Когда к ним полетели не то девять, не то двенадцать беспилотников, которые мы не смогли сбить над территорией Беларуси, мы им сообщили: "Ребята, смотрите!" А если бы не сообщили? Их даже это удивило, что мы им сообщили. Так они что, за это будут наши самолеты, вертолеты сбивать или российские. - Я считаю, что это непродуманное такое, глупое заявление. Так действовать нельзя. Соседи так не работают".