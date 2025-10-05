"Время Первого": Форматы ЕАЭС и СНГ, ИННОПРОМ, перепелиные яйца, деревянные МТК для Полесья

"Время Первого" и президентский график на этой неделе начался с большого события, которое принимал Минск - масштабная выставка ИННОПРОМ и Совет глав правительств СНГ.

Как Александр Лукашенко обозначил позиции Минска и значение, которое мы придаем интеграции с дружественными государствами? Что сказывается и на торговле, и на общих проектах в промышленности и агросфере?

Четверг был "переговорным и закрытым".

И выездной конец недели: Президент поработал сразу в двух областях - Минской и Гомельской. На Полесье в Лясковичах идет строительство не самого стандартного молочнотоварного комплекса.

А в Минской области говорили о птицеводстве - здесь мы лидеры в регионе. Но. Важно и действительно необходимо тщательно следить за санитарными нормами. И вообще думать о стратегии на перспективу

Обо всем этом, а еще о кухне Дворца и запахах резиденции - приоткроем вам кулуары.

"Генералы" экономики (так их назовет Президент) - главы правительств дружественных нам стран прибывали во Дворец по расписанию, доподлинно известному только одному МИДу. Искусству "смол ток", провести гостей и коротко переговорить на ходу у наших дипломатов можно поучиться.

Встреча с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ

Пока гости собирались в отдельном зале, наверху уже шла встреча. Премьер-министр Кыргызстана по совместительству глава администрации Садыра Жапарова сначала оценил вместе с коллегой Дмитрием Крутым наши караваи.

К этому же вопросу вернулись на переговорах с участием белорусского лидера. Сейчас все думают о своей продовольственной безопасности. За последние несколько лет рандомное введение санкций показало, что если вы становитесь "нетто-импортером" продовольствия, покупаете из-за рубежа больше продуктов (молока, зерна), чем продаете - это сигнал о серьезных неполадках не только в агросфере.

Надо не забывать о том, что у нас есть, не потерять. Рачительные люди исходят из этого", - сказал Александр Лукашенко. - Я знаю, что Кыргызстан полностью поддерживает подобную политику. Нам не до жиру с вами. Нам бы сохранить то, что есть, но если получится приумножить, было бы неплохо".

В том же Кыргызстане больше половины населения живут на селе. Так что там выращивание сельхозкультур и животноводство - это абсолютная категория экономической стабильности в стране. Белорусы готовы делиться и технологиями, и селекцией. С их стороны для нас интерес представляет горнодобывающая промышленность. Добывают золото на Кумторе, Талды-Булаке, Джеруи.

Премьер-министр будет доволен и количеством подписанных контрактов, и с теплом отзовется об оказанном приеме.

Адылбек Касымалиев, председатель Кабинета министров - руководитель администрации президента Кыргызстана:

"Впечатление прекрасное. Я всегда говорю, я теплоту белорусской земли почувствовал, когда сходил уже с трапа самолета. Мы чем-то похожи. Кыргызский народ и белорусский народ - это добродушный, всегда говорю, добропорядочный, высококультурный. Это народ, конечно, который чтит свою историческую память. Я об этом тоже Александру Григорьевичу сказал. Об итогах моего официального визита доложил, что нами было подписано 15-16 документов в различных отраслях. И самое главное, мы дорожную карту подписали до 2030 года".

Что касается общего совещания с главами правительств, во-первых, "что могут предложить" белорусы, премьеры могли увидеть на ИННОПРОМ. На 20 тыс. кв. м были подписаны контракты больше чем на 265 млн долларов. Машиностроение, металлургия, микроэлектроника - это только короткий пул отраслей, в которых были представлены разработки. Вот он, рынок, за которым никуда не надо ехать.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ, отметил, что Беларусь с советских времен уделяет особое внимание промышленности, особенно машиностроению. "В этой сфере мы видим свою специализацию и, если хотите, призвание", - сказал Президент.

Столу "вместе", за которым собирается разный состав участников, - 35 лет. Столько существует СНГ. ЕАЭС - 10. Правила, которые внутри этих союзов выстраиваются, влияют на все: и на торговый оборот, и на простоту этой самой торговли, и на кооперационные связи. И в итоге, конечно, на уровень жизни людей. Поэтому так важно взаимопонимание именно между главами правительств. Экономикой рулят в основном они.

Белорусский лидер подчеркнул, что в основе всего лежит экономика, все остальное можно выстроить на этом фундаменте.

"Если есть результаты в экономике, тогда есть и партийная работа. Это я вам говорю как бывший секретарь парткома. Я скажу просто, по-земному: давайте не потеряем то, что наработано предыдущими поколениями наших людей. Давайте сохраним то, что у нас есть, - наши экономические отношения, наш экономический фундамент. А если понемножку будем добавлять, что-то беря на других рынках, - это хорошо", - считает Президент.

Беларусь, как председательствующая сейчас страна в Евразийском союзе, не упустит возможность расширить влияние организации.

Встреча с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ

После выступления премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзоды на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ, Александр Лукашенко предложил сагитировать Таджикистан вступить в Евразийский экономический союз. "Я так понимаю, Таджикистан еще не готов в ЕАЭС вступать. Михаил Владимирович (обращаясь к премьер-министру России Михаилу Мишустину - прим. ред.), надо как-то сагитировать коллегу нашего".

На позитивном тоне момента общение переместится в закрытый формат. Это норма для таких событий, не все выходит в публичную зону.

Закрытыми были и переговоры во Дворце посреди недели. Темы: ВПК, Африка, нефтепереработка. Военно-промышленный комплекс обсуждали в рамках работы с зарубежными партнерами. Африку - по поставке продуктов, сборочным производствам и в целом исполнению контрактов.

Нефтепереработка. 50 % углеводородов, которые у нас добываются, так называемые трудноизвлекаемые запасы. Но шла речь и с руководством Тюменской области помочь с экспертной оценкой. Плюс опыт. В Советском Союзе, в Беларуси добывали 8 млн тонн, сейчас эта цифра в разы ниже, так что говорить есть о чем.

Пока журналисты ждут или новостей, или выхода политиков, экспертов, управленцев на так называемый подход на интервью, наступает время "кафе Дворца". Покажем вам внутреннюю кухню

Меню кафе Дворца Независимости в Минске

Кухня - классическая белорусская. Можно и позавтракать, и пообедать, и поужинать. А еще отсюда еду часто берут с собой. Это так и называется "ссобойка из Дворца".

Встретить в кафе можно кого угодно: и службу безопасности, и гостей, и правительство, и садовников (они следят за деревьями в самом Дворце и на территории). Кстати, именно они и подсказали, что расцвело и так привлекает своим запахом всех без исключения (это сейчас очень популярный коридор Дворца). Это мандарин.

Все деревья Дворца, кстати, и цветут, и плодоносят. Вот что такое грамотный уход, хотя температура здесь далеко не плюс 30. Оказывается, и север может быть комфортным для южных растений.

Четверг был последним днем, когда мы что-то снимали в Минске. Дальше пул уехал в командировку, продлившуюся до субботы, с географией двух областей.

Начали с Солигорска, точнее, подлета к нему. Первая ассоциация с регионом - добыча калия, но это не все, за чем нужно следить на Минщине. У губернатора спросят про сев.

Перепелиные яйца

Ключевым местом разговора была Солигорская птицефабрика - один из флагманов отрасли в стране. Производят и мясо птицы, и яйца (классические куриные и перепелиные). Содержат в 5 раз больше фосфора и в 7 железа, а еще вещество "овомуцин", который обладает антивирусным действием.

Александр Лукашенко, Инна Толкачева

"Своя перепелка через 3 с половиной года. Быстро это не делается, 5 лет отводится на получение собственного кросса (гибриды пород и линий домашней птицы - прим. ред.). У нас уже генофонд создан. У нас есть база, есть с чего работать. Это реальная работа", - сказала директор Солигорской птицефабрики Инна Толкачева.

Птичник - история нежная. Минимальное нарушение технологии и можно потерять всех. И в целом завоз куриного мяса всегда небезопасен с точки зрения санитарии. Именно поэтому Беларусь стремится замкнуть цикл внутри страны.

Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Мы себя полностью обеспечиваем яйцом, мы полностью себя обеспечиваем мясом. Имеем определенную долю рынка курицы в Российской Федерации, даже в Китае и в ряде азиатских стран. Поэтому с учетом того, что курица вообще доминирует в производстве мяса, она занимает сегодня от мяса, произведенного в стране, первое место, потом идет говядина, потом идет свинина. Поэтому обеспечение и внутреннего рынка, и экспортных позиций, но конкуренция по птице очень высокая, потому что это быстрое мясо, это хорошие технологии, это простая кормовая база, но и в то же время достаточно доступный продукт, который необходимо иметь сейчас в рационе".

Производства, конечно, кратно растут в объемах. 38 сельхозпредприятий страны связаны сегодня птицей, взять хотя бы пример выпуска яиц Солигорской фабрики.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

"Чтобы вы понимали, к примеру, 20 лет назад, когда все начиналось, можно сказать, эта перепелиная история в Беларуси, это было 5 млн штук. Сегодня мы уже говорим о 200 млн. Сегодня мы говорим, насколько это диетический и полезный продукт".

Итоги подведут на совещании. Конкуренция в этом бизнесе в мире серьезная, но Беларусь в состоянии ее выдержать

"Свой рынок не надо никому отдавать. Займем рынок - и хорошо. Помогайте там, где возможно, своим предприятиям. Это очень важно сейчас. Цель одна, глобальная - никому не отдавать свой рынок по всем направлениям", - подчеркнул глава государства.

"Если есть рынок, если мы видим хорошую экономику в том или ином производстве, надо поддерживать эти проекты, а не тратить деньги непонятно куда", - добавил Александр Лукашенко.

На таких совещаниях дегустация - это важно. Можно сколько угодно говорить о том, как полезно, но должно быть еще и вкусно.

Еще одна аграрная тема будет обсуждаться на следующий день уже в Гомельской области. Президент приедет в "Агро-Лясковичи". Геолокация: Петриковский и Житковичский районы. Строят молочнотоварный комплекс из деревянных конструкций.

Александр Лукашенко, Юрий Назаров

"Ты должен мне посчитать все, начиная от пиления, лесозаготовки. Мы должны четко понимать, сколько это стоит", - еще раз акцентировал внимание Президент, обращаясь к управляющему делами Президента Юрию Назарову.

Он отметил, что данный опыт, если это будет приемлемый вариант, будет тиражироваться по всей стране. Но проект не должен быть слишком дорогим.

Смысл и в экономии, и в хозяйском отношении к лесу, и в технологии содержания животных. Уже не раз говорили о том, что буренкам лучше стоять "в дереве, чем в металле".

К новому году МТК в Лясковичах будет готов. Он может стать примером для "копирования" в регионе. Вместе с Президентом на импровизированном совещании пройдутся по всем темам: кадры, жилье, ветеринарная поддержка.