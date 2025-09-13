3.63 BYN
"Время Первого": инсайды президентских встреч и мероприятий - все, что осталось за кадром
Автор:Редакция news.by
Снятие санкций, возвращение посольства США в Минск и дальнейшие шаги по нормализации белорусско-американских отношений. Обстоятельный разговор Александра Лукашенко с представителями Трампа. Покажем то, что еще не было в эфире. У нас достаточно инсайдов с каждого президентского мероприятия этой сверхнасыщенной недели. Смотрите "Время Первого" в это воскресенье в "Главном эфире".