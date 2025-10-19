"Время Первого": кадры, прагматичные цели с США, планы на 2026-й, нацвалюта, антидроновая защита

Что можно сделать для мира? Глобальная международная обстановка и важные внутренние вопросы были в центре внимания Президента на этой неделе. Беларусь могла бы помочь найти консенсус в разрешении конфликта в Украине. Шла речь и о перспективах отношений с США, готовы даже к большой сделке, если будут учтены интересы страны, и об экономическом будущем - прогноз правительства на 2026 год можно назвать сдержанным. Президент подчеркивает: он должен быть напряженный, но реалистичный.

В "Главном эфире" неожиданные кадры из кулуаров и эксклюзивы с мест политических событий. Как будут усиливать защиту от дронов в условиях перманентной конфронтации и провокаций? Как началась подготовка к Всебелорусскому собранию? И как зумеры видят Президента? Все покажет "Время Первого".

Так совпало, что сложную глобальную международную обстановку во Дворце Независимости обсуждали в абсолютно мирный момент - в День матери и в день, когда Трамп гасил конфликт на Ближнем Востоке. Такую решительность американского лидера Минск, безусловно, поддерживает, одновременно выстраивая и свой диалог со Штатами.

Иван Тертель, председатель Комитета госбезопасности Беларуси:

"Белорусско-американские контакты продолжаются. Это находится в русле стратегических интересов и Республики Беларусь, и американской страны. Поэтому идут переговоры, идут положительные тенденции".

Кажется, пришло время выработать план отношений с американцами. В Минске уже был ряд встреч со спецпосланниками президента США. Но на эти контакты смотрят без розовых очков.

"Практика показала, что все эти контакты американцы проводят исключительно в прагматических целях, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Безусловно, наша политика на возобновление отношений с США также должна будет строиться исключительно в белорусских интересах".

Состав участников разговора был показательный – те, кто отвечает в стране за экономику и безопасность по глобали. Т.е. с головой погружены во все вопросы. Говоря о перспективе белорусско-американских отношений, Александр Лукашенко сделает важную ремарку.

"Важно учитывать, чтобы наши действия ни в коем случае не нанесли вред не только белорусско-российским, но и белорусско-китайским отношениям", - подчеркнул белорусский лидер.

Трамповская политика мира пока внушает надежды.

"Если американцы хотят урегулировать конфликт в Украине и видят там какую-то небольшую нашу роль, мы готовы в этом участвовать. Мы о своей позиции заявили: мир, мир и только мир, - напомнил глава белорусского государства. - Украина должна существовать как суверенное независимое государство. Мы за то, чтобы война была остановлена сейчас, в противном случае исчезнет это независимое суверенное государство".

Стоит прислушаться. Ведь о том, что Вашингтон на самом деле не настроен на новые поставки серьезных вооружений, Александр Лукашенко говорил дважды еще до того, как это дошло до Зеленского.

"Никакие Tomahawks вопрос не решат. Это эскалирует ситуацию до ядерной войны", - сказал Александр Лукашенко.

Глава КГБ для журналистов, конечно, всех секретов не раскроет. Но за привычные рамки непубличности его должности выйдет.

Расскажет, что дискуссия была острая. Но достичь прогресса можно не только с США, открыты и для Западной Европы. И даже в диалоге с Польшей и Прибалтикой удается постепенно выходить на понимание. И если уж там есть контакты по линии спецслужб, то как не спросить…

Председателя Комитета госбезопасности Беларуси Иван Тертель спросили, после того как Президент Беларуси послал вполне публичный сигнал о том, что готов разговаривать с Зеленским, ведутся ли работы в этом направлении.

"Да, - ответил он. - В этом отношении есть наша позиция о том, что необходимо встречаться и в этой сложнейшей обстановке находить консенсус. Здесь многое зависит от украинской стороны. Наш Президент работает максимально на то, чтобы все-таки стабилизировать ситуацию в регионе, и мы нашли баланс интересов сторон в этой очень и очень непростой и с большой тенденцией к обострению ситуации. И я убежден, что только путем тихих, спокойных переговоров, поиска компромисса мы можем уладить эту ситуацию".

Кто-кто, а Европа делает все, чтобы пожар войны в Украине не затухал, а наоборот разгорался. Милитаризация идет полным ходом. Хорошим это не грозит и им самим. Уже и глава немецкой разведки говорит о ледяном мире в Европе, который в любой момент может перерасти в горячую конфронтацию. То ли опасается, то ли предупреждает…

Александр Вольфович, Госсекретарь Совета безопасности Беларуси:

"Прежде всего руководству Германии, Польши, стран Прибалтики, вообще европейским руководителям, наверное, надо одуматься, куда катится Европа? Ведь не Беларусь угрожает Европе и не Российская Федерация угрожает Европе. Они, по-моему, сами себе угрожают. Сегодня они милитаризируются. Сегодня все деньги в ущерб социально-экономическим проектам идут на нужды обороны. 5 % ВВП, 3,5 % непосредственно на военные расходы, т.е. на покупку новых образцов вооружения, военной техники. На закупку различных боеприпасов, самолетов и так далее, и так далее, современных средств, т.е. средств доставки, средств поражения. Это страшно".

"Действительно, безумное увеличение численности вооруженных сил в Европе. Для чего? Для чего, если они видят, реально видят? Да, они говорят о том, что им угрожает Беларусь и угрожает Российская Федерация. Но мы же видим, как средства разведки западных стран практически безостановочно летают вдоль наших границ. За сутки 15 самолетов-разведчиков и беспилотных летательных аппаратов типа "Рипер" осуществляли разведку вдоль границы Республики Беларусь. 15! И так практически каждые сутки. Т.е. они прекрасно видят с помощью средств разведки, что сегодня происходит на нашей территории. И видят, что мы не угрожаем Западу ни в коей мере. Да, мы проводим различные учения, плановые мероприятия боевой подготовки, направленные на подготовку наших Вооруженных сил, других структур военной организации государства, но никакой угрозы мы им не представляем, - отметил он. - Поэтому надо одуматься, надо остановиться и действительно смотреть на вопросы по-другому. На вопросы, как сделать лучше для своего населения".

"Ведь смотрите, сегодня то там, то здесь в Европе вспыхивают митинги. Люди начинают подниматься, люди начинают ненавидеть руководство, потому что жизнь становится хуже. Люди привыкли в Европе жить хорошо. Идет все в ущерб нормальной жизни простых граждан европейских, - подчеркнул Александр Вольфович. - Поэтому вот где, наверно, камень преткновения заложен - в головах политиков Запада, руководителей прежде всего европейских".

Если пожар разгорается из небольшой искры, для эскалации обстановки в регионе достаточно малейшей провокации. Понимая это, белорусская сторона даже Польшу предупреждает о дронах.

Отвечая на вопрос, будет ли Беларусь усиливать антидроновую защиту, Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович сказал, что, конечно, да. "Мы в этом плане и работаем. У нас сегодня и на ряде предприятий есть рекомендации. Комплексная антидроновая защита - это не просто поставить какой-то прибор. Это и различные инженерные, скажем так, сооружения, различные маскировочные сети, защитные сети. Тросовые сооружения, которые сделаны для прикрытия объектов, экраны для противодействия различным электромагнитным волнам, инфракрасному излучению, - перечислил он. - Поэтому, да, и непосредственно сами, скажем, различные приборы, средства радиоэлектронной борьбы, которые гасят волны, соответственно, беспилотные летательные средства теряются в воздухе, уходят в другую сторону. Это своего рода противодействие и защита объектов".

По его словам, предусмотрен комплекс мер по линиям Министерства по чрезвычайным ситуациям и другим службам, которые нацелены в случае непредвиденных ситуаций на ликвидацию того или иного последствия. "Это тоже комплекс мер, которые входят в защиту критически важных объектов, - подчеркнул Александр Вольфович. - Мы думаем о том, как закрыть нашу страну, защитить нашу страну от этих новых средств воздействия, которые представляют определенную, конечно, угрозу".

Безобидная игрушка в один миг становится оружием на поражение. Это сегодня понимают даже дети.

Технологии не стоят на месте, но если уж брать на вооружение новации, то исключительно для того, чтобы они работали в мирном русле - прежде всего на развитие страны. Этот посыл чувствовался на протяжении всего общения Президента с детьми в технопарке.

"Чтобы побеждать, надо делать что-то необычное", - посоветовал юному изобретателю Александр Лукашенко.

Сегодня юные техники и изобретали, завтра научная элита страны. Важно давать возможности и закреплять молодежь.

"Я намекаю на то, чтобы вы не потеряли толковых людей. А спрос колоссальный на нашу молодежь, наших студентов", - отметил глава государства.

Роботы людей не заменят, делятся мыслями ребята. Пока Александр Лукашенко общался с зумерами - расспрашивал о разработках и интересах, мы, следуя за Президентом, расспросили самих подростков.

"Мне интересно создавать новое и перспективное. Энергетика у Президента очень мощная. И было очень приятно услышать критику и комментарии по поводу своих проектов", - рассказал парень, презентовавший робот-пылесос главе государства. - В будущем вижу себя инженером. Какой точно специальности, сказать не могу".

Пока во Дворце Независимости готовились обсуждать будущее экономическое (проект прогноза на 2026 год - документ максимально объемный), журналисты успели задать главе Нацбанка простые вопросы.

Что с курсом доллара?

"Вы все знаете, котировки ежедневные видите. Белорусский рубль укрепляется к доллару. Как я уже многократно говорил, это не какая-то целенаправленная политика. С учетом того, что мы привязаны к корзине валют, большее значение имеет на нашу корзину российский рубль. Соответственно, российский рубль укрепляется к доллару. И, соответственно, плавно укрепляемся и мы, - рассказал председатель правления Национального банка Роман Головченко. - У нас за этот год порядка 13-14 % укрепления белорусского рубля к доллару".

Глава Нацбанка подчеркнул, что самое главное для населения - это то, что доходность по белорусским рублям существенно выше, чем по долларам, если мы говорим о депозитах. "И для нас на самом деле важнее сейчас наш курс по отношению к российскому рублю для того, чтобы мы могли нашей курсовой политикой поддерживать белорусских экспортеров. Сейчас это в принципе получается, и то, что мы и по экспорту практически остались на уровне прошлого года, то есть не просели, несмотря на все трудности, во многом здесь сыграла роль и курсовая политика, которую Нацбанк проводил", - считает Роман Головченко.

Покупать или продавать?

"Надо не шарахаться и не паниковать. То есть, если у вас есть доллары (хотя я всем советовал от них избавляться) надо подержать, потому что ситуация, геополитическая ситуация очень много влияет на курс доллара, в том числе пара евро-доллар чувствительна. Поэтому главное не шарахаться", - посоветовал Роман Головченко.

В проекте прогноза социально-экономического развития на будущий год правительство предлагает ключевой ориентир - рост экономики - ВВП 102,8 %.

"В отношении прогнозных показателей на 2026 год: нужен реалистичный, но напряженный сценарий", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко не исключает того, что кто-то может предложить темпы выше оценочного роста в 2,8 %. "Кто-то предложит 3-3,5 % - пожалуйста. Где, за счет чего и как - сам впряжется в повышение этой динамики. Если кто-то ниже - пусть объяснит, как это будет воспринято нашим обществом и как будет жить Беларусь. А не просто встать и сказать: "Вот, сейчас мало планируем, надо больше". За счет чего?" - обозначил подход глава государства.

Каким будет 2026-й для Беларуси, поинтересовались у министра финансов Беларуси Юрия Селиверстова.

"Надо быть позитивным, я думаю, будет хорошим, - оптимистично ответил он. - Но все зависит от нас, какой вклад мы своей работой в него вложим, такой он и будет".

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"Если не будет каких-то глобальных потрясений, то, безусловно, на мой взгляд, все эти планы весьма реалистичны. Глобально это может быть все что угодно в наше время. Поэтому тут сложно даже что-то спрогнозировать, но могут быть такие вызовы, которые могут существенно повлиять на нашу экономику. Например, недавнее закрытие границы с Польшей. Это же тоже влияет на грузооборот, на наш транзит и так далее. Кто знает, какие наши коллеги могут придумать еще идеи и решения".

Из хорошего сейчас - растут зарплаты, доходы населения. Дважды поднимали пенсии. Рекордно увеличиваются золотовалютные резервы. Среди негатива - спад в АПК и промышленности, да и темпы по экспорту не радуют.

"Посоветую вам, вылезайте, пока не поздно, из своих теплых кресел, автомобилей и начинайте смотреть дальше, значительно дальше, чем наш традиционный российский рынок", - сказал глава государства на совещании о проектах прогнозных документов на 2026 год.

Эксперты называют макропрогноз сдержанным. Есть опасения по поводу охлаждения экономики России. И поэтому тоже нужно усилить работу по основным и новым рынкам и смотреть инфляцию.

Сложность момента в том, что на 2026-й приходятся серьезные выплаты по госдолгу. Минфин разработал дефицитный бюджет.

"Ни в коем случае не заниматься строительством и созданием того, без чего сегодня и завтра, возможно, можем обойтись. Смотрю, эти офисы, дворцы на местах. Еще там чего-то. Надо строить - и в программу (включают. - Прим. ред.)", - обратил внимание глава государства.

По словам Александра Лукашенко, есть иные направления, на которые стоит приоритетно направить средства. Например, на строительство современных комплексов в сельском хозяйстве для содержания крупного рогатого скота.

"Хватит уже этих дворцов и культурных объектов. Важнее, наверное, людям построить жилье. Не надо разбрасываться деньгами, которых у вас нет. Объективно надо ситуацию оценивать и прекратить строительство всяких музеев, домов отдыха и прочего. Эти надо задействовать", - отметил Президент.

"Важнейший вопрос - контроль инфляции. Напомню, людям нужна ценовая стабильность, а не стабильный рост цен!" - подчеркнул глава государства.

Кстати, на неделе стало известно: стартует подготовка Всебелорусского народного собрания. Это будет его второе заседание в конституционном статусе.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Всебелорусское народное собрание, как и определено нашими законодательными актами, рассматривает стратегические вопросы развития нашей страны. Но один из ключевых вопросов, который будет рассмотрен (а сейчас идет активная подготовка к этому очень важному политическому мероприятию, формируется повестка второго заседания), но и один из важных вопросов - это, конечно, развитие нашей страны до 2030 года, на следующую пятилетку. Главное - экономика, поэтому, конечно, сейчас все государственные органы работают над формированием этой программы до 2030 года".

Правительство такую программу подготовило. Поручение Президента было доработать. Руководитель Нацбанка возглавил рабочую группу. Нет ли здесь элемента конфликтности, спросили у Крутого.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

"Никакого конфликта нет. Президент на этом сделал акцент. Весь процесс отработки программы идет уже фактически с конца прошлого года. В мае Президенту были доложены основные моменты, основные направления этой программы, он их одобрил. И с тех пор идет развитие, углубления по каждой этой подтеме, скажем так. Та группа, которая сегодня создана, она также разбита по своим зонам ответственности: демографическая политика, экономические, социальные вопросы, поэтому никакого большого пересечения нет. И все настроены на результат, чтобы в течение месяца-полутора месяцев доработать программу по конкретным направлениям".

В кулуарах журналисты заметили, как глава Администрации Президента дает уточнения оргуправлению, судя по всему, по графику Первого.

План работы главы государства предварительной огласке, как правило, не подлежит. Но то, что сам Президент периодически дополняет его докладами топ-управленцев, будет понятно по тому, что то и дело слышим на совещаниях.

Такой доклад на неделе, например, случился не только у премьера, но и у главы Совбеза.

И если формат докладов может варьироваться, то вот одна кадровая традиция неизменна - личная встреча Президента с каждым новым главой района. Их груз ответственности в последнее время становится только тяжелее.

"Хочу, чтобы вы запомнили главное: чьих-то предприятий, земель, кустарников или деревень, кроме ваших, нет. Вы там за все отвечаете", - подчеркнул Александр Лукашенко 13 октября во время рассмотрения кадровых вопросов.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

"Они (главы районов - Прим. ред.), по крайней мере, к этому готовы. Потому что в рамках собеседования мы каждому доводим, что начиная с процесса кадрового мониторинга, то, за что они последние месяцы отвечают особенно, скажем так, сильно, пропуская через себя фактически всех кандидатов по ключевым должностям и в социальной, и в экономической сфере района на предмет возможного увольнения или, наоборот, трудоустройства и заканчивая личным контролем за ходом реализации важнейших инвестиционных проектов на территории района, неважно какой формы собственности это предприятие (и вы слышали - сегодня Президент опять на этом сделал акцент, потому что для района большую ценность имеет каждое рабочее место), постепенно, я думаю, принятие вот этой дополнительной ответственности, оно придет. И спрос с районного звена будет только усиливаться".

Кадровое решение по Беллегпрому, судя по всему, стало реакцией на нарастающие проблемы в отрасли. Решать их будет Надежда Лазаревич - экс-председатель концерна возвращается на производство. "Камволь"- остается очень непростым предприятием.

"Я Вам открытым текстом говорю: или Вы сами выстроите свою судьбу на будущее (все от Вас зависит), или просто у меня не будет слов с Вами разговаривать. Понимайте меня, как хотите. Но вытащить эту отрасль надо. Это люди", - сказал Александр Лукашенко.

Надежда Лазаревич, председатель концерна "Беллегпром":

"Ответственное задание, которое я должна обязательно выполнить. Конечно же, это вызов для меня, в том числе потому, что ведомство непростое. И действительно, Александр Григорьевич поставил очень много задач, которые необходимо выполнить. Второго шанса не будет, поэтому будем работать во благо нашей легкой промышленности нашей страны".