3.70 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
"Время Первого": Потепление отношений с США, мирные переговоры, "Орешник", туризм, судьба "АМКОДОРа"
Будет ли мир в Украине? Что Трамп говорил Лукашенко? И готов ли белорусский лидер стать гарантом безопасности? Александр Лукашенко дал большое интервью китайской медиакорпорации и своему пулу журналистов. О геополитическом раскладе, расстановке сил и влиянии. Конечно, об Украине и подробностях контактов с Трампом и Путиным.
Впрочем, как обычно хватает тех, кто хочет примазаться и заработать очки на российско-украинской теме, ровно, как и на результатах белорусско-американских переговоров, по факту не имея к этому абсолютно никакого отношения. Также многое из того, что не вошло в эфир и, конечно, кулуары других президентских мероприятий этой недели. "Время Первого".
Неделю мировая общественность обсуждала, анализировала и по-прежнему в ожидании развития событий. Разговор Лукашенко с Трампом, переговоры в Анкоридже, постоянные контакты Лукашенко и Путина. Все это время белорусский лидер публично ничего не комментировал.
Топ-заявлениями Александр Лукашенко не только "Пул Первого" не обделил, но и китайских журналистов. Сначала интервью медиакорпорации CMG (China Media Group) - накануне командировки в Китай. Разговор длиною в два часа. Эксклюзив коллег выйдет на следующей неделе. А пока небольшой спойлер - телефонный разговор с Трампом длился 35 минут. Звонил Дональд Лукашенко, пока летел на Аляску, дважды, а точнее перезванивал, спутниковая связь, такие дела.
Дональд Трамп заслуживает благодарности за то, что вообще взялся за роль посредника и стремится завершить конфликт, считает белорусский лидер. Хотя, возможно, он уже и сам не рад, что ввязался в это дело, думая, что установить мир гораздо легче. "Я американцев слово в слово предупреждал, когда они были у меня задолго до этих переговоров: вы передайте Трампу, что ему сейчас отступать нельзя", - заметил Президент.
Лукашенко оценит роль Трампа в попытке решить российско-украинский конфликт. И попросить не делать из него "проигравшего", ведь Трамп просто посредник.
"Предпринимаются определенные шаги. Хотелось бы быстрее, но быстро не бывает. Почти четыре года идет война. Здесь надо время, спокойно разобраться и хотя бы прекратить стрелять друг в друга. Прекратить наносить удары по воздуху", - сказал Александр Лукашенко в интервью.
Мы слушали разговор все два часа. А потом красавица и звезда китайской медиакорпорции Цзо Юнь вступила в наши ряды.
А о таком - в деталях - Президент еще вообще не рассказывал.
Беглые иногда пишут, что Лукашенко больной и умирает, сказал белорусский лидер. По его словам, некоторые спецслужбы, в том числе, дружественных стран прощупывают, как здоровье Президента. "Я говорю, ну вот недавно я первый раз в своей жизни за два дня прошел полное медицинское обследование. Два дня что они только ни творили со мной. И даже в мозги залезли. Все просветили. Я говорю, я не против. Передайте все исследования и пусть опубликуют эти исследования. Тем более, я рад, что все нормально".
Дальше целый час Александр Лукашенко отвечал на наши вопросы.
Визит Президента Ирана
На неделе с визитом прилетал Президент Ирана.
Многим бросилось в глаза - мол, как так? На церемонии официальной встречи лидер Ирана был без галстука. Поясняем. После Исламской революции, за которой последовали санкции от США и Евросоюза, так повелось - на все западное там смотрят скептически. Нет, галстуки не запрещены, но местные придерживаются "аутентичных трендов".
"Должна быть ручная работа. И эти кольца всегда остаются в семье и передаются от отца к сыну", - рассказал о своем кольце сотрудник Посольства Ирана в Беларуси Мортеза Занги Абади.
Евгений Коголенок, первый секретарь службы государственного протокола МИД Беларуси:
"Райдера никакого. Главное, чтобы это была все халяльная продукция, желательно мусульманская. Беларусь готова. У нас обширные возможности в этом плане, что касается продуктовой безопасности".
И накормили как надо, и другие пожелания выполнили. На переговорах лидеры договорились усилить взаимодействие во всех сферах. Подтянуть экономику до такого же высокого уровня политических отношений. Главное - с логистикой вопросы решить. Нас волнует цена и обратная загрузка.
Лидеры Беларуси и Ирана обменялись подарками
Развитие ракетного производства обсудили на совещании у Президента. Еще 5 лет назад таких компетенций у нас не было - начинали фактически с нуля. А теперь есть свой "Буг", "Полонез", "Сапфир". В этом направлении работаем вместе с китайскими и российскими партнерами.
"Пусковая установка "Орешника", во всяком случае его белорусская часть, в установленном порядке изготавливается, и все эти мероприятия идут с опережением на сегодняшний момент", - поделился информацией председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус.
Тема серьезная, поэтому совещание закрытое. На повестке новая программа по ракетостроению, рассчитанная на 5 лет. Президент дал добро!
"С учетом, откровенно говоря, небольшого опыта нашего государства и активной поддержки Российской Федерации мы обсудим этот вопрос. Я посоветуюсь с Президентом России, каким образом будем действовать совместно. И интересны ли Российской Федерации будут наши предложения и дальнейшие шаги по модернизации и созданию ракетного производства внутри нашего союза", - сказал белорусский лидер.
Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:
"Ракета нужна наиболее мощная, далеко летящая, попадающая туда, куда это необходимо. Поэтому сегодня было доложено определенное предложение по развитию этого направления. Соответственно, в ближайшее время эти вопросы еще будут дополнительно обсуждены и будет сделан итоговый доклад".
"Мы ни разу не останавливали ни на минутку работы", - добавил он.
Кстати, как сделать туризм в Беларуси еще привлекательнее для гостей, обсуждали на отдельном совещании. Кураторство этого вопроса Минспорта теперь передаст Нацагенству по туризму. Контроль - за правительством.
В целом в отрасли у нас все неплохо. С точки зрения загруженности санаториев, гостиничного фонда, агроэкоусадеб. Причем 80 процентов клиенты санаториев - сами белорусы. Каждый человек найдет предложение на свой бюджет.
Чтобы увеличить приток туристов, продолжил глава государства, понадобится повышение качества услуг и дополнительное развитие инфраструктуры индустрии гостеприимства. "Уровень нужен такой, чтобы и белорусы чаще выбирали отдых на родной земле. Я думаю, они и выбирают", - добавил Президент.
Первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков сказал, что последний раз отдыхал на Нарочи, это для него не столько любимое, сколько привычное место отдыха.
Второй вопрос - будущее "АМКОДОРа"
Важнейшее для страны предприятие. Техника задействована на уборке буреломов, строительстве дорог, уборке улиц. За последние годы создано немало новинок.
Эта погоня за новым и стала одной из причин сложной финансовой ситуации. Не так давно глава государства назначил директором бывшего министра промышленности.
На вопрос, есть улучшения по ситуации на "АМКОДОРе", гендиректор Александр Ефимов сказал: "Конечно, есть. Активно начали программу наращивания объемов производства, диверсификации рынков сбыта нашей продукции. Пока все получается. И надеемся, после сегодняшнего совещания будут оказаны дополнительные меры поддержки нашей группе компании "АМКОДОР". И мы с большими темпами будем реализовывать все намеченные планы".
Правительство подготовило проект указа. Это комплексные решения по финансовому оздоровлению холдинга "АМКОДОР".
"Основные условия - сохранить производство, не утратить наработанные компетенции и защитить трудовой коллектив. "Люди ни в чем не виноваты. Тем более, люди сильные (в плане профессионализма, квалификации. - Прим.), грамотные. Но очередной раз перехватить деньги, а потом заявить, что мы их не вернем, не получится", - почеркнул глава государства на совещании с руководством Совета Министров.