"Время Первого": Потепление отношений с США, мирные переговоры, "Орешник", туризм, судьба "АМКОДОРа"

Будет ли мир в Украине? Что Трамп говорил Лукашенко? И готов ли белорусский лидер стать гарантом безопасности? Александр Лукашенко дал большое интервью китайской медиакорпорации и своему пулу журналистов. О геополитическом раскладе, расстановке сил и влиянии. Конечно, об Украине и подробностях контактов с Трампом и Путиным.

Впрочем, как обычно хватает тех, кто хочет примазаться и заработать очки на российско-украинской теме, ровно, как и на результатах белорусско-американских переговоров, по факту не имея к этому абсолютно никакого отношения. Также многое из того, что не вошло в эфир и, конечно, кулуары других президентских мероприятий этой недели. "Время Первого".

Неделю мировая общественность обсуждала, анализировала и по-прежнему в ожидании развития событий. Разговор Лукашенко с Трампом, переговоры в Анкоридже, постоянные контакты Лукашенко и Путина. Все это время белорусский лидер публично ничего не комментировал.

Топ-заявлениями Александр Лукашенко не только "Пул Первого" не обделил, но и китайских журналистов. Сначала интервью медиакорпорации CMG (China Media Group) - накануне командировки в Китай. Разговор длиною в два часа. Эксклюзив коллег выйдет на следующей неделе. А пока небольшой спойлер - телефонный разговор с Трампом длился 35 минут. Звонил Дональд Лукашенко, пока летел на Аляску, дважды, а точнее перезванивал, спутниковая связь, такие дела.

Дональд Трамп заслуживает благодарности за то, что вообще взялся за роль посредника и стремится завершить конфликт, считает белорусский лидер. Хотя, возможно, он уже и сам не рад, что ввязался в это дело, думая, что установить мир гораздо легче. "Я американцев слово в слово предупреждал, когда они были у меня задолго до этих переговоров: вы передайте Трампу, что ему сейчас отступать нельзя", - заметил Президент.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10fe5a6f-259e-456b-8075-e79050c70a47/conversions/f5ac64de-e227-4152-8a69-d6cd231ca5fd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10fe5a6f-259e-456b-8075-e79050c70a47/conversions/f5ac64de-e227-4152-8a69-d6cd231ca5fd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10fe5a6f-259e-456b-8075-e79050c70a47/conversions/f5ac64de-e227-4152-8a69-d6cd231ca5fd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10fe5a6f-259e-456b-8075-e79050c70a47/conversions/f5ac64de-e227-4152-8a69-d6cd231ca5fd-xl-___webp_1920.webp 1920w

Лукашенко оценит роль Трампа в попытке решить российско-украинский конфликт. И попросить не делать из него "проигравшего", ведь Трамп просто посредник.

"Предпринимаются определенные шаги. Хотелось бы быстрее, но быстро не бывает. Почти четыре года идет война. Здесь надо время, спокойно разобраться и хотя бы прекратить стрелять друг в друга. Прекратить наносить удары по воздуху", - сказал Александр Лукашенко в интервью.

Александр Лукашенко и Цзо Юнь news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d160db2-4cd6-4ab0-823c-94902113e8a6/conversions/f8e5fe86-69c8-4968-b743-39f56dca8660-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d160db2-4cd6-4ab0-823c-94902113e8a6/conversions/f8e5fe86-69c8-4968-b743-39f56dca8660-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d160db2-4cd6-4ab0-823c-94902113e8a6/conversions/f8e5fe86-69c8-4968-b743-39f56dca8660-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d160db2-4cd6-4ab0-823c-94902113e8a6/conversions/f8e5fe86-69c8-4968-b743-39f56dca8660-xl-___webp_1920.webp 1920w

Мы слушали разговор все два часа. А потом красавица и звезда китайской медиакорпорции Цзо Юнь вступила в наши ряды.

А о таком - в деталях - Президент еще вообще не рассказывал.

Беглые иногда пишут, что Лукашенко больной и умирает, сказал белорусский лидер. По его словам, некоторые спецслужбы, в том числе, дружественных стран прощупывают, как здоровье Президента. "Я говорю, ну вот недавно я первый раз в своей жизни за два дня прошел полное медицинское обследование. Два дня что они только ни творили со мной. И даже в мозги залезли. Все просветили. Я говорю, я не против. Передайте все исследования и пусть опубликуют эти исследования. Тем более, я рад, что все нормально".

Дальше целый час Александр Лукашенко отвечал на наши вопросы.

Визит Президента Ирана

Александр Лукашенко, Масуд Пезешкиан news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b41175c1-7af4-4daf-8f49-474b54a10da8/conversions/a96ad944-9ad8-4da0-9914-69e835d6ddde-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b41175c1-7af4-4daf-8f49-474b54a10da8/conversions/a96ad944-9ad8-4da0-9914-69e835d6ddde-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b41175c1-7af4-4daf-8f49-474b54a10da8/conversions/a96ad944-9ad8-4da0-9914-69e835d6ddde-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b41175c1-7af4-4daf-8f49-474b54a10da8/conversions/a96ad944-9ad8-4da0-9914-69e835d6ddde-xl-___webp_1920.webp 1920w

На неделе с визитом прилетал Президент Ирана.

Многим бросилось в глаза - мол, как так? На церемонии официальной встречи лидер Ирана был без галстука. Поясняем. После Исламской революции, за которой последовали санкции от США и Евросоюза, так повелось - на все западное там смотрят скептически. Нет, галстуки не запрещены, но местные придерживаются "аутентичных трендов".

Иранское кольцо ручной работы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8956d9b0-5ffa-4152-b2b7-a221d09f5780/conversions/efcae04f-d0e4-40bb-860f-31fe0c8330f8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8956d9b0-5ffa-4152-b2b7-a221d09f5780/conversions/efcae04f-d0e4-40bb-860f-31fe0c8330f8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8956d9b0-5ffa-4152-b2b7-a221d09f5780/conversions/efcae04f-d0e4-40bb-860f-31fe0c8330f8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8956d9b0-5ffa-4152-b2b7-a221d09f5780/conversions/efcae04f-d0e4-40bb-860f-31fe0c8330f8-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Должна быть ручная работа. И эти кольца всегда остаются в семье и передаются от отца к сыну", - рассказал о своем кольце сотрудник Посольства Ирана в Беларуси Мортеза Занги Абади.

Евгений Коголенок, первый секретарь службы государственного протокола МИД Беларуси:

"Райдера никакого. Главное, чтобы это была все халяльная продукция, желательно мусульманская. Беларусь готова. У нас обширные возможности в этом плане, что касается продуктовой безопасности".

И накормили как надо, и другие пожелания выполнили. На переговорах лидеры договорились усилить взаимодействие во всех сферах. Подтянуть экономику до такого же высокого уровня политических отношений. Главное - с логистикой вопросы решить. Нас волнует цена и обратная загрузка.

Лидеры Беларуси и Ирана обменялись подарками

Развитие ракетного производства обсудили на совещании у Президента. Еще 5 лет назад таких компетенций у нас не было - начинали фактически с нуля. А теперь есть свой "Буг", "Полонез", "Сапфир". В этом направлении работаем вместе с китайскими и российскими партнерами.

"Пусковая установка "Орешника", во всяком случае его белорусская часть, в установленном порядке изготавливается, и все эти мероприятия идут с опережением на сегодняшний момент", - поделился информацией председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус.

Тема серьезная, поэтому совещание закрытое. На повестке новая программа по ракетостроению, рассчитанная на 5 лет. Президент дал добро!

"С учетом, откровенно говоря, небольшого опыта нашего государства и активной поддержки Российской Федерации мы обсудим этот вопрос. Я посоветуюсь с Президентом России, каким образом будем действовать совместно. И интересны ли Российской Федерации будут наши предложения и дальнейшие шаги по модернизации и созданию ракетного производства внутри нашего союза", - сказал белорусский лидер.

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

"Ракета нужна наиболее мощная, далеко летящая, попадающая туда, куда это необходимо. Поэтому сегодня было доложено определенное предложение по развитию этого направления. Соответственно, в ближайшее время эти вопросы еще будут дополнительно обсуждены и будет сделан итоговый доклад".

"Мы ни разу не останавливали ни на минутку работы", - добавил он.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d24e55d-6f66-448a-ae3c-e6ae049c5f52/conversions/338daa8c-3576-463e-b9ed-7dc77b9ec491-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d24e55d-6f66-448a-ae3c-e6ae049c5f52/conversions/338daa8c-3576-463e-b9ed-7dc77b9ec491-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d24e55d-6f66-448a-ae3c-e6ae049c5f52/conversions/338daa8c-3576-463e-b9ed-7dc77b9ec491-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d24e55d-6f66-448a-ae3c-e6ae049c5f52/conversions/338daa8c-3576-463e-b9ed-7dc77b9ec491-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кстати, как сделать туризм в Беларуси еще привлекательнее для гостей, обсуждали на отдельном совещании. Кураторство этого вопроса Минспорта теперь передаст Нацагенству по туризму. Контроль - за правительством.

В целом в отрасли у нас все неплохо. С точки зрения загруженности санаториев, гостиничного фонда, агроэкоусадеб. Причем 80 процентов клиенты санаториев - сами белорусы. Каждый человек найдет предложение на свой бюджет.

Чтобы увеличить приток туристов, продолжил глава государства, понадобится повышение качества услуг и дополнительное развитие инфраструктуры индустрии гостеприимства. "Уровень нужен такой, чтобы и белорусы чаще выбирали отдых на родной земле. Я думаю, они и выбирают", - добавил Президент.

Первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков сказал, что последний раз отдыхал на Нарочи, это для него не столько любимое, сколько привычное место отдыха.

Второй вопрос - будущее "АМКОДОРа"

Важнейшее для страны предприятие. Техника задействована на уборке буреломов, строительстве дорог, уборке улиц. За последние годы создано немало новинок.

Эта погоня за новым и стала одной из причин сложной финансовой ситуации. Не так давно глава государства назначил директором бывшего министра промышленности.

На вопрос, есть улучшения по ситуации на "АМКОДОРе", гендиректор Александр Ефимов сказал: "Конечно, есть. Активно начали программу наращивания объемов производства, диверсификации рынков сбыта нашей продукции. Пока все получается. И надеемся, после сегодняшнего совещания будут оказаны дополнительные меры поддержки нашей группе компании "АМКОДОР". И мы с большими темпами будем реализовывать все намеченные планы".

Правительство подготовило проект указа. Это комплексные решения по финансовому оздоровлению холдинга "АМКОДОР".