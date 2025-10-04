"Время Первого": президентская неделя в объективах телекамер

Президентская неделя в объективах наших телекамер началась с большого события, которое принимал Минск, - ИННОПРОМ и Совет глав правительств СНГ. Как Александр Лукашенко обозначил позиции Минска и значение, которое мы придаем интеграции с дружественными государствами?

Закрытый переговорный четверг - что успел увидеть пул в кулуарах? И выездной конец недели сразу в двух областях - Минской и Гомельской: совещание по птицеводству и контроль за большим строительством в агросекторе. Все подробности у корреспондентов из "Времени Первого".