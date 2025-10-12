"Время Первого": проекты с Оманом, экспромт и двусторонние переговоры на саммите СНГ, подарок Путину

Рабочий график белорусского лидера на неделе получился интернациональным. Приезжали к нам - Султан Омана побывал в Беларуси с официальным визитом. И борт номер 1 тоже летал в Таджикистан, где состоялся саммит СНГ. На полях наш Президент провел двусторонние переговоры. Коллегам по Содружеству в этой командировке Александр Лукашенко запомнился своим экспромтом. Это мы о заявлениях, прозвучавших на саммите.

Наш Президент предложил обсудить вопросы безопасности и выработать, наконец, общую экономическую концепцию в СНГ не в ущерб национальным интересам. Что Лукашенко привез именинникам Рахмону и Путину? И какие факты указывают на то, что лидеры Беларуси и России собираются снова провести личную встречу? Команда рубрики «Время Первого» на неделе буквально добывала эксклюзивы. Не всегда это просто, но, если нам очень надо - все получится.

Оманская делегация оставила за собой длинный шлейф. И это мы не только о результатах визита. Знаменитый парфюм Amouage (производится в Омане) заполнил залы Дворца Независимости. Как любят говорить сами оманцы: "Да, это дорого, но два пшика - и тебя будут долго помнить".

Хамад бен Саид бен Сулейман Аль-Ауфи, Абдельсалам Мохамед аль-Муршиди

Хамад бен Саид бен Сулейман Аль-Ауфи, глава Личного кабинета Султана Омана:

"Мы надеемся на лучшее будущее и большое сотрудничество с Беларусью. Вот он за это отвечает, за инвестиции - (президент Оманского инвестиционного агентства Абдельсалам Мохамед аль-Муршиди - Прим. ред.).

Абдельсалам Мохамед аль-Муршиди, президент Оманского инвестиционного агентства:

"Это новая глава отношений, которая развивается очень быстро - в интересах народов двух стран".

Действительно, по меркам Востока, где в принципе не любят спешку, такой стремительный прогресс кого-то может шокировать. Но вообще все логично. На Ближнем Востоке - в странах Персидского залива - у нас безупречная репутация. Там предпочитают работать напрямую - с лидером, семьей. Личные гарантии нашего Президента - знак качества.

"Вы не пожалеете о том, что приехали в Беларусь", - сказал Президент Беларуси.

"Благодарю Вас за радушный прием", - сказал в ответ Султан Омана.

О чем договорились Лукашенко и Султан Омана? Летать в Оман теперь белорусы могут без визы. Прямой рейс уже есть, планируется еще один. Так что решение очень кстати.

"Оман для нас крайне интересная страна", - подчеркнул белорусский лидер.

В Маскате и Минске будут открыты посольства. А это гарантии для наших граждан. Оман проинвестирует почти полтора миллиарда долларов в строительство целлюлозно-картонного комбината. Откроются несколько совместных машиностроительных предприятий - работа МАЗу и "АМКОДОРу". Беларусь укрепит и продовольственную безопасность на Ближнем Востоке.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Шаг за шагом, включая, например, и расфасовку детского питания нашего Беллакта. Уже пробная партия, целый контейнер прошел. Посмотрим, как это будет получаться".

Пока шли переговоры, в зале приемов накрывали столы. Ужин от имени Президента Беларуси в честь Султана Омана.

В меню - традиционная белорусская кухня с очень изысканной подачей. Теперь вы знаете, как накрыть стол, чтобы было на высшем уровне.

Виталий Свидрицкий, повар, Екатерина Бонда, заведующая производством

Виталий Свидрицкий, повар:

"Подготовка велась достаточно давно и скрупулезно. Мы учитывали пожелания наших гостей, специфику их культуры".

Екатерина Бонда, заведующая производством:

"Удивим уткой, удивим говяжьей вырезкой. Рыба - у нас будет прекрасная подача, интересная очень. Будут яблоки фламбе, так что будет вкусно и красиво".

Еще один из самых интересных кулуарных моментов - взаимные подарки.

"Самый известный меч нашей страны", - сказал Султан Омана передавая оружие Президенту Беларуси.

Александр Лукашенко поменял кинжал на оманский меч. За деньги

Александр Лукашенко поменял кинжал на оманский меч. За деньги.

"У нас положена монета за оружие, поэтому наша монета", - сказал глава белорусского государства, передавая коробочку.

Подарки во Дворце Независимости

Переговоры продолжатся, но уже дома у Александра Лукашенко.

"То, чего не хватает в Омане, я говорил, есть у нас", - заверил Президент Беларуси лидера Омана.

"Приезжайте", - пригласил глава белорусского государства Султана, уже провожая гостя в аэропорту.

А потом Александр Лукашенко займется внутренними вопросами, точнее, проверит, как выполнена работа над ошибками.

Речь о предприятии "Агро-Городец" и поручениях по сельскому хозяйству, которые прозвучали во время недавней командировки в Могилевскую область.

Глава управделами Юрий Назаров тогда объяснял всю эту ситуацию так: "Просто не хватило лоска".

А вот как это видит глава государства:

Александр Лукашенко

"Это кошмар, это полная бесхозяйственность. Я с вами разберусь", - пообещал Президент.

Докладывал Президенту на неделе и глава Совбеза. Речь шла об итогах белорусско-российских учений. Еще одной темой стали инциденты с залетом в Беларусь беспилотников.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:

"Все это мы видим, фиксируем и, соответственно, принимаем адекватные меры".

А потом Александр Лукашенко улетел в Душанбе, где состоялся саммит СНГ. Он запомнился экспромтом нашего Президента. И не одним...

"Ильхам Гейдарович, а Вы говорили, что не приедете, переживали вчера. Я же говорил, что Никол Воваевич без нас никуда", - сказал белорусский лидер, говоря о приезде на саммит Никола Пашиняна.

"Это как не приеду? Куда я без Вас", - сказал премьер-министр Армении.

Шутка с намеком. А это все последствия заявлений про «приеду/не приеду на саммит и вообще в Беларусь». Когда-то Пашинян же и рядом с Аливыем сидеть не хотел, а сейчас везде рядом.

Повестка саммита в стиле милитари. Политики утвердили новую военную концепцию СНГ на следующие 5 лет. Но наш Президент считает, что этого недостаточно.

"На уровне глав государств когда мы собирались? Когда мы обсуждали вопросы безопасности? Когда мы, глядя друг другу в глаза, могли сказать то, о чем мы думаем?" - задал закономерные вопросы белорусский лидер.

Детали. Как выглядит рабочее место Первого. Кажется, больше всего Александру Лукашенко понравились часы.

Все сейчас завязано на времени - текущей непростой обстановке. И внутри Содружества и по периметру.

"Мы так или иначе упираемся в вопрос нашей совместной деятельности в экономике в рамках (бывшего. - Прим.) Советского Союза, общего рынка. Речь здесь не идет о возврате к тому порядку, который был в Советском Союзе. Но общий-то рынок был глобальный, огромный. Может, нам отбросить всякие непонятные рассуждения-размышления и заняться наконец-то вопросами экономики, учитывая то, что нужно каждому из нас?" - предложил он.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что в случае выработки общей стратегии удастся восстановить экономическое пространство с учетом пожеланий всех государств и выстроить скоординированные действия на международной арене в области торгово-экономического сотрудничества. При этом, подчеркнул он, ни в коем случае не следует затрагивать амбиции каждого из государств СНГ.

Кадры из Душанбе всегда удивляют! Пирамиды из арбузов, дынь, тыкв. Реки из фруктов и овощей: 600 тонн привезли для того чтобы украсить саммит.

Эта красота восхищает, конечно, не без мысли: а что потом со всем этим урожаем? Спешим успокоить - ничего не пропадает. Есть кого угостить! Рахмон хвастался нашему Президенту - год как никогда урожайный. Так что считай - от Таджикистана партнерам по СНГ - это реклама с намеком.

На этом саммите сразу два именинника с разницей в пару дней. Дни рождения недавно были у Рахмона и Путина. Подарки Лукашенко, конечно, подготовил, но Путину в Душанбе не передал. Факты указывают на то, что политики планируют увидеться лично.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

"Президенту России наш Президент, они об этом договорились, свой подарок обязательно передаст лично. Я могу рассказать это. Такая достаточно масштабная и очень красивая картина написана по специальному заказу нашим известным белорусским художником Масленниковым. На этой картине изображены просто чудесные пейзажи Валаама".

Двусторонние встречи - лидеры общались и во время приемов от имени главы Таджикистана.

Лукашенко с Путиным виделись в Москве пару недель назад. Обсудили вопросы по газу, есть наметки по строительству второй АЭС. Когда вопросы решены, самый большой - что выбрать из меню.

Перед тем как разлететься, Путин решил собрать всех коллег, чтобы рассказать про результаты работы на Аляске. Формат общения был закрытым. Но самый контактный президент из Содружества без хлеба журналистов не оставит.

Александр Лукашенко

"Речь шла о предложениях самих Соединенных Штатов Америки в свое время, и Путин это подтвердил. О предложениях по Украине США, а не России", - сказал Президент Беларуси в беседе с журналистами российского "Первого канала".

"Это все еще актуально, на столе?" - уточнил журналист.

"Оно всегда будет актуально. Если бы это было принято сегодня, сегодня прекратилась бы война. Если бы завтра, то завтра", - считает глава государства.

Ради эксклюзивных кадров и побегать приходится, и покрутиться. Но чего не сделаешь ради дела. Хотя не всегда это просто, и далеко не все двери открыты.