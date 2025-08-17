"Время Первого": Разговор с Трампом, задачи для банков, "Запад-2025", развитие биофармацевтики

Международная и внутренняя повестка этой недели была насыщенной в президентском графике. Александр Лукашенко провел ряд совещаний, принял доклад министра обороны и главы Нацбанка. Также назначил новых управленцев в местной вертикали, решал вопросы с фармацевтикой и определил, что будем делать вместе с Челябинским регионом - визит губернатора состоялся на этой неделе.

Это кроме международных событий, переговоров в Анкоридже, перед которыми состоялся диалог белорусского и американского президентов.

На этой неделе во Дворце Независимости было жарко - количество встреч, дел и звонков зашкаливало. Лукашенко поговорил с Трампом, а затем, по его поручению, в Минск позвонил Джон Коул, доверенное лицо американского президента. Внутренняя повестка тоже была насыщенной: приезд челябинского губернатора, доклады главы Нацбанка и министра обороны, совещание по фармацевтике, кадровые вопросы - новостных поводов хватало, потели даже камеры.

В Анкоридже намечалась встреча, к которой, как все понимали, Минск будет иметь отношение: наши союзники отправились на переговоры. Поэтому вполне логично, что до того, как стороны пожали друг другу руки, Лукашенко и Трамп поговорили по телефону - точнее, Трамп сам позвонил Лукашенко.

О состоявшемся разговоре президент США сообщил в своей соцсети сразу после звонка. "У меня был замечательный разговор с глубокоуважаемым Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Мы обсудили многие темы, включая визит президента Путина на Аляску. Я с нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу", - написал Дональд Трамп.

Тема этого разговора стала самой обсуждаемой в СМИ.

Лукашенко пригласил Трампа в Минск, и, как отмечают дипломаты, приглашение было с благодарностью принято.

Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси при ООН и опытный дипломат, комментировал этот разговор, не только переводил, но и, как все понимают, передавал интонации беседы - как это уже бывало раньше.

Американцы в последнее время часто приезжают в Минск: спецпосланник по Украине Кит Келлог, целый ряд журналистов и инфлюенсеров - Саймон Шустер, Марио Науфал. Все это вместе формирует совершенно иное настроение в отношениях между Минском и Вашингтоном.

Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси при ООН

Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси в ООН:

"Обсуждали, что можно сделать для нормализации ситуации в горячих точках. Разговор действительно был очень доброжелательным, честным и открытым - обсуждался весь спектр вопросов, которые поднимались в ходе беседы. Разговор длился довольно долго. И, знаете, возникало удивительное ощущение, что эти двое общаются далеко не впервые, будто они прекрасно знают и понимают друг друга. Это чувствовалось по настроению, по тому, как велась беседа".

Ждем продолжения - после продуктивно завершившихся переговоров на Аляске оно явно не за горами.

Все это происходило в конце недели, когда пул работал без выходных. Недаром говорят, что у Президента график на скорости истребителя - это понимают все.

Классика кадрового дня: в Минск съезжаются будущие руководители на местах. Конечно, в такой момент волнуются, и не без оснований. В Красном зале разговоров ни о чем не бывает. В этот четверг в Минск приехали 8 человек, чтобы подтвердить свое назначение на новые должности.

глава администрации Октябрьского района г. Гродно Зоя Кулеша

"Глава государства - мудрейший человек, и всегда возможны какие-то неожиданности", - волнуется глава администрации Октябрьского района г. Гродно Зоя Кулеша.

Для глав районных исполнительных комитетов это обязательная процедура - лично ответить на вопросы Президента. Это своего рода интервью на профпригодность: короткое, но опытному руководителю многое становится понятно по реакции и поведению.

Из управленческого аппарата в более закрытом формате на вопросы главы государства отвечали министр обороны и глава Нацбанка. Министр обороны позже проведет отдельную пресс-конференцию для журналистов, где подчеркнет: своими учениями мы никого не провоцируем, несмотря на попытки наших оппонентов представить это иначе.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"В нашей стране сейчас находятся более 30 представителей военных атташе, из них 9 - из стран НАТО. Мы пригласили всех наблюдать за нашими учениями, чтобы еще раз подчеркнуть наше миролюбие и открытость".

Слаживание на уровне ОДКБ и сами учения "Запад" - это абсолютно стандартная практика для нашей армии, которая была, есть и будет. Только в отличие от наших соседей, Польши и Литвы, мы не проводим учения у границ, чтобы не нагнетать атмосферу.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"Все основные активные мероприятия и войска будут действовать в центре страны, на наших основных полигонах возле Борисова".

Безопасность и финансы - два ключевых вопроса, на которые всегда нужны ответы. Экс-премьер-министр Роман Головченко уже почти полгода возглавляет Нацбанк. Он пришел во дворец, чтобы рассказать, как оценивает текущую ситуацию.

Роман Головченко, председатель правления Нацбанка Беларуси:

"Денег в экономике достаточно, у банков хороший профицит ликвидности".

Пришел глава Нацбанка не с пустыми руками, но что в пакете, ответил уклончиво: "В нем не подарок и не сувенир. Это очень интересная вещь. Я хочу продемонстрировать ее главе государства. Если он сочтет нужным поделиться этим с общественностью, то сделает это сам".

Президент спросил и о трансграничных платежах в условиях санкций, и об инфляции, и даже о криптовалюте.

Возвращаясь к теме реальной валюты, выяснилось, что Головченко все-таки принес во дворец золотую монету, полностью изготовленную из белорусского сырья. Для ее производства не было закуплено ни грамма золота, как это обычно происходит при выпуске монет. Вот так выглядит наша "Славянка".

Первая белорусская золотая монета в руках Романа Головченко

"Все выполнено в Беларуси и из белорусского сырья, если можно так выразиться", - подчеркнул Роман Головченко.

Президент предложил отдать первую монету в музей.

О емкости денег говорили не только с главой Нацбанка. В понедельник в Минск прилетал губернатор Челябинской области. Промышленный регион России очень богат природными ресурсами: все виды руды, включая золотую, а в их карьерах часто можно увидеть наши БЕЛАЗы. Кстати, в этот раз делегация много времени провела в Гомельской области - одном из центров белорусского машиностроения.

Сейчас товарооборот между Беларусью и Челябинском составляет полмиллиарда. Президент обозначил, где можно увеличить эту сумму еще наполовину. По мнению белорусской стороны, перспективными направлениями являются сельхозтехника, станкостроение и аграрный сектор.

Президент заверил, что белорусское правительство и ведомства будут над этим работать. "Как раньше говорили, будем устранять узкие места", - подчеркнул белорусский лидер.

Совещание по биофармацевтике у главы стало уже вторым крупным мероприятием за неделю. Изначально планировали обсуждать только Белвитунифарм - витебский фармацевтический завод, но в итоге разговор вышел на глобальные вопросы всего фармацевтического рынка страны.

Одно из направлений, где мы действительно можем добиться успеха, - это производство лекарств и ветеринарных препаратов. Что для этого нужно? Прежде всего, специалисты, а также инвестиции в уже известные технологии и дальнейшее развитие, отметил Президент.

Сегодня в Беларуси лекарства для людей и ветеринарии производят 88 организаций, и доля государственных среди них - меньше половины. Встает вопрос: как эффективно распределять задачи между ними?

"В том, что условия холдинга предполагают передачу всех акций в его управление. Поэтому предприятия с частной формой собственности, где акции принадлежат частным лицам или компаниям, не готовы передавать свои акции в управление холдинга", - отметил председатель президиума НАН Беларуси Владимир Караник.

Владимир Караник, председатель президиума НАН Беларуси

"Что их настораживает, когда речь заходит о передаче акций холдингу? Почему бы нам не создать такой холдинг, в котором были бы учтены интересы и государства, и частных компаний?", - поинтересовался глава государства.

Купить лекарства в белорусских аптеках может каждый - это и есть фармацевтическая безопасность, за которую отвечает государство. Более того, некоторые препараты продаются даже с отрицательной рентабельностью, а убытки компенсируются за счет закупок госпиталей. Так удается выровнять ситуацию. Конечно, все хотят зарабатывать, но частным компаниям в фармацевтической сфере тоже нужно учитывать этот момент.

Владимир Караник, председатель президиума НАН Беларуси:

"Сейчас нам обозначено направление движения на среднюю и краткосрочную перспективу. Президент считает, что существующая система используется не полностью, и все регуляторные возможности задействованы не в полной мере".

Планируется перераспределить задачи - в работу будут вовлечены и Минздрав, и Национальная академия наук, и тот самый Белвитунифарм. Вопрос находится под руководством губернатора Витебской области.