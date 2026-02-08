"Время Первого": ситуация на Витебщине, вейпы, проверка боеготовности ВС, международные встречи

Ситуация в Витебской области и поиск конкретных решений для выхода из сложившегося непростого положения на неделе стали предметом очередного обсуждения на уровне Президента. Хотя выражение "непростое положение" в данном контексте не очень-то и уместно. Совещание было предельно жестким. Александр Лукашенко намеренно не прячет многие моменты, начиная от подоплеки кадровых изменений до провальных показателей в регионе.

Решать проблемы предстоит новому губернатору Александру Рогожнику. В помощь ему определена команда ответственных за регион специалистов. Во Дворце Независимости обсуждали и другие народные вопросы: выплата зарплаты, эффективность антикризисных управленцев. Прокомментировал наш Президент и фейки вокруг внезапной проверки боеготовности Вооруженных сил. "Время Первого" все покажет.

Неделя запомнилась перепадами температур и настроения. Причина не только 20-градусные морозы, хотя и они не отпускают.

Все под контролем. Александр Лукашенко постоянно на связи с министром по чрезвычайным ситуациям.

Конкретно взбодрило еще и другое - очередной разговор о ситуации в Витебской области.

Самое жесткое совещание этой недели. Президент собрал всех ответственных за северный регион специалистов. Новый губернатор Александр Рогожник заручился поддержкой.

В начале совещания Александр Лукашенко напомнил, что в октябре 2025 года состоялось масштабное совещание по социально-экономическому развитию Витебщины. Он отметил, что ситуация в регионе складывается хуже, чем в других регионах. "То, что мы видим в Витебской области, характерно для всех областей. Это не только Герасимов информирует меня".

У Василия Николаевича только факты.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

"После той встряски на совещании движение было, движение достаточно серьезное. Но потом, по нашим наблюдениям, народ начал подуспокаиваться. И это, конечно, нехорошая тенденция. Проблем хватает. И при разговоре сегодня я больше обратил внимание не на те проблемы, которые были раньше, а что нас ждет впереди. Впереди у нас посевная. В посевной есть масса проблем. Мы не засеяли все озимые, мы не подняли полностью зябь. Количество удобрений наполовину меньше, чем в прошлом году. Не готова техника. Техника пока не ремонтируется, наверное, ждут новую. Я уже не говорю о том, какую технику поставили на хранение, она вся нечищеная, на это больно смотреть".

То же самое, по сути, скажет и Александр Лукашенко. Еще после октябрьского совещания Президент ждал другой расторопности от уже бывшего руководства региона. А тем, кто до сих пор выступает в его защиту, ответ один: хороший человек - не профессия.

"Прощаясь с губернатором после совещания (в октябре 2025 года в Витебске - прим. ред.), я думал, что он завтра побежит на одну ферму, на вторую, на третью. Хоть с людьми поговорит, озадачит их. Никитина следом побежит вместе с другими. А не побежали, - сказал Президент. - Они послушали в Витебской области, что говорил Президент. Мы промониторили: "Правильно говорил. Все правильно" (такие отзывы были от участников совещания - прим. ред.). Разошлись. А некоторые, по оперативной информации (мы же это тоже промониторили), говорят: "Ну, ничего, время пройдет, все уляжется". Господа, не уляжется", - сказал Александр Лукашенко.

На это совещание к Президенту правительство пришло с проектом указа о реструктуризации долгов. Реакция Александра Лукашенко оказалось довольно предсказуемой.

"Никаких указов не будет. Под конкретный телятник, под конкретный комплекс, где вы будете доить коров, мы поможем. Понимая, что сами они это не сделают. Но головой будете за все отвечать, - предупредил Президент. - Никаких отсрочек, рассрочек не будет, по долгам нужно платить".

Про ситуацию в Витебской области Президент сказал так: "Завтра там может быть катастрофа". По итогам прошлого года объемы производства снижены практически во всех отраслях промышленности. А в нефтепереработке и машиностроении вообще –20 %. Год как остановлен Витебскдрев. В целом большие вопросы с экспортом. Отдельная тема - падеж скота.

"Мы поняли, что никакие полиэтиленовые домики, особенно в эти морозы (минус 25-30 градусов) в Витебской области на улице, засыпанные снегом, обледеневшие телят не спасут. Это гроб для телят. Жаль, что это не понял министр сельского хозяйства, который является зоотехником. Я ему каждый день об этом говорю", - отметил Президент.

Работу нового губернатора Александр Лукашенко сравнит с военно-полевыми условиями.

Нужен реалистичный антикризисный план.

Александр Рогожник, председатель Витебского облисполкома:

"Сегодня Президент мобилизовал всех высших должностных лиц на решение проблем, которые стоят перед Витебской областью. Сегодня первостепенная задача - это качественно подготовиться к посевной, которая определит дальнейшее развитие агропромышленного комплекса".

И это то самое совещание, после которого заговорили о якобы блэкауте в Беларуси. Высказывания нашего Президента про выключение освещения утром и вечером очевидно поначалу слишком буквально поняли и исполнители поручений, и любители повозмущаться на ровном месте. Александр Лукашенко говорил про разумную экономию: там, где можно и нужно.

"Выеду в Острошицком Городке, к примеру, и в других деревнях. Вчера в 6 часов вечера вся Минская область светится, горят огни. И это характерно для всех. Пеняйте сами на себя. Будете платить минимум из своего кармана. Горит вся страна, светится. Сколько мы тратим денег? Вот ваши подходы. Вы ошалели. Вы страну хотите привести к войне", - сказал глава государства.

Кстати, о военной тематике. Внезапная проверка Вооруженных сил по распоряжению Главнокомандующего породила массу конспирологических версий.

Александр Лукашенко отметил, что после объявления проверки Вооруженных сил стали появляться вбросы от "беглых": "Ах, не доверяет министру обороны, не доверяет Генштабу".

"Я всем доверяю. Но это внезапная проверка, которую проводит Главнокомандующий. И я хочу посмотреть, как в этой внезапной проверке будут действовать Генштаб и Минобороны", - обратил внимание Президент.

Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович получил закрытый пакет с документом, после чего выехал в 19-ю бригаду. "Распоряжение Президента - в конверт, вот туда езжайте, - рассказал Александр Лукашенко о последовательности действий и разговоре с Александром Вольфовичем. - Я на прямой связи. Никакого Министерства обороны, никого не информируй". По поручению Президента к проведению проверки также был привлечен председатель КГК Василий Герасимов.

"Вот почему мимо Генштаба и министра обороны. Но министр обороны сразу же был поставлен в известность по содержанию моего распоряжения", - сказал Александр Лукашенко.

"Что я неправильно сделал? А если война? Что будем делать? Я должен быть убежден, что наши военные не зря едят хлеб", - подчеркнул Президент.

После этого совещания в развитие прозвучавших поручений отдельно Президент попросит доклад от губернатора Могилевской области.

На следующий день Исаченко и другие главы регионов приедут в Минск. Президент продолжает практику обсуждения самых значимых проблем. На повестке три вопроса. Один из них касается антикризисных управляющих. Их квалификацию планируют повысить. Такие специалисты точно нужны Витебской области. Говорили и о том, как защитить работников от невыплаты заработной платы. Соответствующий документ уже внесен в парламент.

Приняты решения по защите рынка от некачественных электронных систем курения. В последнее время их стало огромное количество. Запрещай, не запрещай - никуда не деться от любопытства у молодого поколения.

"Все чаще звучат призывы ограничить и даже тотально запретить их производство и оборот", - отметил Александр Лукашенко.

Президент, однако, обратил внимание и на другую сторону вопроса: "Не сформируем ли подпольную торговлю? Помню, когда мы вводили эти электронные (устройства для курения. - Прим. ред.), стоял вопрос, что в России эта зараза уже существует. Границ у нас нет. Мы можем не вводить. Но кому мы добро сделаем? Оттуда завезут. Уже завозили, сколько хотели и сколько надо".

"Я вообще-то в куреве слабо разбираюсь, как и в алкоголе. Поэтому хотелось бы от специалистов, которые курят или вникли в эту тему, чтобы объяснили, что это такое. Говорят, что это хуже, чем табак. Послушаем и примем соответствующее решение. Попробуем найти равновесие", - сказал Александр Лукашенко.

Помимо внутренних вопросов на этой неделе у нашего Президента был ряд международных встреч. Посол Бразилии заканчивает свою миссию в Беларуси. Наша погода его абсолютно не смущает, видно, привык к холодам. И он только с восторгом отзывается о белорусах. Похоже, с нашей страной его будет связывать особая история. Двое его сыновей встречаются с белорусками. Дело идет к свадьбе.

"Думаю, что нам надо подходить к выстраиванию наших отношений более интенсивно и не усложнять их. Просто. Основой является экономика. Поэтому надо выбрать те направления сотрудничества в экономике, которые интересны Бразилии, с другой стороны - интересны Беларуси. Это мы можем сделать", - сказал глава государства.

"Бразилия переживает важный политический момент. Насколько я информирован, в этом году у вас состоятся всеобщие выборы. Вы будете избирать всех, кого только можно. Откровенно говоря, я в этом вам не завидую, потому что это тяжелый период. Но мы очень переживаем за то, чтобы нынешний Президент Бразилии на этих выборах сохранил свою должность", - сказал глава государства.

Беларусь всегда была одним из ведущих мировых производителей калийных удобрений, а Бразилия - их потребителем. Южноамериканская страна намерена увеличить их импорт и готова локализовать производство сельхозтехники.

Бернард Клингл, Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилии в Беларуси:

"Бразилия не поддерживает никакие санкции против Беларуси. Для нас любые санкции, не одобренные Организацией Объединенных Наций, нелегитимны. Как вы знаете, Бразилия является крупным производителем продовольствия. Санкции представляют угрозу продовольственной безопасности мира. К счастью, нам удалось найти решение, чтобы преодолеть некоторые трудности, и с гордостью могу сказать, что в двустороннем сотрудничестве у нас показатели лучше, чем были до моего приезда".

Глава государства провел переговоры и с председателем парламента Казахстана. Обсудили международную повестку, перспективу торгово-экономических отношений и межрегиональное сотрудничество.

