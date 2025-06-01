"Время Первого": Вступительная кампания, арендное жилье, картофель и космос

Справедливость как определяющий фактор в образовании! За последние годы в Беларуси сделано немало, чтобы система поступления в вузы и колледжи была максимально прозрачной, понятной и, главное, справедливой! Вопросы образования наш Президент держит на личном контроле. Александр Лукашенко серьезно погружен в детали нынешней вступительной кампании.

В Беларуси созданы все условия, чтобы шансы на высшее образование были равными для каждого ребенка. Есть возможность получить бесплатное образование, а после учебы - гарантированное первое рабочее место.

Команда "Время Первого" подготовила много интересного о самых топовых народных темах: и про образование, и про арендное жилье, игорный бизнес и про картошку. Все это обсуждается в прямом эфире на совещаниях у главы государства. И все-таки нам есть что показать из того, что осталось за кадром.

Обновленный состав правительства - на первое совещание к Президенту.

Темы в повестке совещания заявлены самые народные. Предсказуемо - спрос у Президента будет тот еще.

Владимир Караник, председатель президиума НАН Беларуси:

"Активизация работы по космическим исследованиям. И здесь тоже есть чем гордиться. Наверное, не все знают о том, что наработки Академии наук Беларуси на сегодняшний момент уже подлетают к Меркурию. На сегодняшний момент у нас наука не оторвана от практики. И что в должности министра здравоохранения, что представителю облисполкома, что в Совмине - нам приходилось очень много взаимодействовать как с учеными, так и со структурами Академии наук. Начинал я тоже в научной сфере. После окончания интернатуры у меня первая должность как раз была "младший научный сотрудник".

"Закрытых тем нет" - знаменитая фраза нашего Президента - просто в точку! Действительно Александр Лукашенко демонстрирует максимальную открытость. Часто проводит совещания в прямом эфире. Смотрит вся страна на 5-й кнопке, в эфире "Первого информационного", и весь мир может посмотреть онлайн.

Как определяется порядок, какое мероприятие показать в "прямом" и как, в принципе, Президенту работа в таком формате, спросили у пресс-секретаря главы государства.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

"Полгода назад у нас с вами в телевизоре появилась пятая кнопка - "Первый информационный" канал, формат которого как раз и предполагает наличие большого количества прямых эфиров. Стало понятно, что нужно работать в прямом эфире, нужно делать прямые трансляции. Для зрителя это, конечно, дополнительно очень важный момент. Будем говорить прямо. Не все министерства и ведомства в нашей стране оказались открыты к тому формату. Мы здесь, во Дворце Независимости, решили, что нужно задавать тренд, нужно быть первопроходцами в этом, и предложили этот формат Президенту, на что Президент отреагировал абсолютно положительно".

По ее словам, Президент готов к любым мероприятиям, необходимо отрабатывать в прямом эфире. Для него не имеет никакого значения, онлайн- или офлайн-режим. "Но, естественно, утром накануне мероприятия, мы докладываем Президенту, что такое-то совещание планируем в прямом эфире показать, для того чтобы он был в курсе, что мы работаем в том самом прямом эфире", - рассказала Наталья Эйсмонт.

Журналисты "Пула Первого" знают, если совещание состоится в Белом зале, это уже о многом говорит. На этот счет - свои суеверия.

Катерина Круталевич, политический обозреватель телеканала "Первый информационный":

"Мы записываем все, что говорит глава государства. Если вы не будете ничего записывать в Белом зале, вы на монтаже ничего и не сделаете. Это еще плюс сутки вам нужно будет".

Полина Конога, редактор отдела политической информации издательского дома "Беларусь сегодня":

"Акценты, которые Президент расставляет, обычно очень понятны интонационно, а внизу у нас работают диктофоны, они записывают".

Редкие, но бывают исключения. Публично Президент совещался 20 минут. Дальше - все без прессы и вне эфира. Прозвучала долгожданная новость для тех, кто так мечтает о заветных квадратах! Арендное жилье в Беларуси можно будет получить с правом выкупа! Причем даже в рассрочку.

"Принцип несложный. Проработал определенное количество лет, допустим, 10 или 15, без перерыва в организации, которая тебе предоставила жилье в аренду. Тогда получаешь право выкупить его собственность", - сказал Президент.

Все в выигрыше. Государство уверено - кадры закреплены на своих рабочих местах, особенно это актуально для небольших населенных пунктов. Приток рабочей силы - равно развитие региона. Да и людям гарантия. Знаешь, что можно вкладывать силы, средства в свои метры. Те, кто работают в сельской местности, и вовсе смогут получить жилье бесплатно. Да, конечно, не стоит рассчитывать на суперусловия, там и капремонт нужен, но вообще, как говорится, грех жаловаться. Дают - бери, вкладывайся, делай все под себя.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"Я считаю, что эта норма даст закрепление кадров в небольших населенных пунктах".

Заигрались... Игорный бизнес - развлечение для богатых и зависимых. В Беларуси хотят ввести мораторий на игру в долг, а семьям дать возможность запрещать своим зависимым близким посещать казино/автоматы. Изменения коснутся и владельцев такого бизнеса.

"Деньги от проигранных квартир и машин уходят иностранным организаторам азартных игр. А вот это уже принципиальные вопросы. Надо запретить вообще-то для начала банкам осуществлять такие переводы за пределы страны. Деньги, заработанные здесь, должны инвестироваться в страну", - потребовал Президент.

Этот вопрос только на этой неделе звучал дважды на высшем уровне, а вообще в повестке постоянно. За падеж скота Президент обещает серьезный спрос, а за сокрытие фактов - уголовные дела.

"Оперативно мы провели контроль по стране, особенно по Витебской области, к совещанию. Что мы заметили? Районные ветврачи, вместо того, чтобы лечить, профилактировать и прочее, обсуждают с врачами в хозяйстве, как скрыть этот падеж. Доходит до ужаса. Но это кошмар. Это кошмар. Это недопустимо, - возмутился глава государства. - За это надо нести уголовную ответственность. Но об этом мы отдельно поговорим. Я не хочу, чтобы этот важнейший вопрос сельского хозяйства был спрятан за перечнем тех вопросов, которые мною был обозначен. Прошу пресс-секретаря эти слова довести до каждого в обществе нашем".

Это в характере нашего Президента - доводить дело до конца. Так в свое время разбирались с образованием. Уже второй год ребята сдают централизованные экзамены и тестирование. Но это не значит, глобально вопрос решили и забыли.

Президент внимание не сбавляет. Его решением эта тема на контроле и профильного вице-премьера Натальи Петкевич.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Комиссия на самом деле с человеческим лицом. И к каждой отдельной жалобе или каждой ситуации подходим очень тщательно. Поэтому самое главное, чтобы была справедливость. Просто, когда ставишь себя на место того ребенка или родителя, хочется, чтобы все было очень по-человечески. Некоторые вопросы выявляются, для этой кампании были некоторые новые. В плане отдельных проблем по допуску абитуриентов, в том числе имеющих какие-то медицинские особенности. Мы это будем анализировать с тем чтобы и обеспечить им соответствующую медицинскую защиту в ходе сдачи экзамена, но и обеспечить опять-таки справедливость".

Система себя зарекомендовала. Все просто, понятно, исключен человеческий фактор. Абитуриент потом в личном кабинете может посмотреть свою работу и сделать выводы.

"Очень важно обеспечить такую систему, которая бы убеждала наших людей в справедливости проведения этой кампании. В детали, если вникать, я хотел бы услышать еще раз от вас, как прошел централизованный экзамен в текущем году и оправдало ли это нововведение себя. Если оправдало, то в чем? Только откровенно. Если где-то, я еще раз повторяю, ошиблись, надо эту ситуацию исправлять, ни в коем случае нельзя ее ретушировать", - предупредил белорусский лидер.

Такой народный вопрос. Стресс и для семьи, и для ребенка. Вот она - взрослая жизнь. Кстати, такой тренд в Беларуси: все больше ребят не гонятся за вышкой, а после 9 классов поступают в колледжи. Во время экзаменов абсолютное табу на гаджеты, да и школьникам с нового учебного года предстоит сдавать телефоны перед началом уроков.

"То, что вы требования ужесточаете, особенно телефоны и прочее, об этом даже говорить не надо, - одобрил Президент. - Ты пришел, главное, что в руках голова была. Пришел, садись, работай. Поэтому здесь не обсуждается".

У министра образования мы спросили за все белорусские семьи, где подрастают школьники и вот-вот грядет поступление.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"В настоящее время никаких изменений, как выпускной так и вступительной кампании, не предполагается и не обсуждалось".

Всю неделю в Беларуси обсуждали вступительную кампанию и погоду - проливные дожди накрыли страну. И не уходит с повестки картошка. Приехал губернатор Брестской области - дождей на юге нет. С картошкой все хорошо.

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

"За картошку не надо переживать. И мы добавили в этом году как минимум почти в полтора раза посадочного материала. Я думаю, что мы обеспечим картошку не только свой Брестский регион, но и поможем накормить столицу нашего государства, город Минск".

Так вышло - командировка Петра Пархомчика в Минск растянулась на пару дней.

Доклад губернатора Брестской области в итоге выпал на праздник - День пограничника.

Раз так вышло - нахлест событий, то поздравлять и извиняться.

Разговор получился очень многоплановым. Транспортно-логистические проблемы, сельское хозяйство, падеж скота. Говорили и о программе припятского Полесья.

"Эта программа серьезная, над ней мы будем работать. Кстати, по поводу огурцов и прочее, как эти бедолаги, особенно у тебя на Полесье, топят печки по ночам для того, чтобы в теплицах получить продукцию. А я подумал, слушай, а пеллеты? Мы же на неделю их загружаем, даже больше. Поставил котел, на неделю засыпал пеллеты или на 10 дней и забыл. Надо попробовать и нашим фермерам из Пинского района и других предложить этот вариант. Может быть, даже где-то кредитами помочь, чтобы они развернулись", - предложил глава государства.

И опять про картошку. Путин в последнее время часто говорит об этом на совещаниях.

"Картошки-то не хватает у нас, оказывается. Разговаривал с Александром Григорьевичем Лукашенко. Он говорит, ну и у нас уже все продали в Россию", - рассказал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Но для Президента Беларуси - это серьезный вопрос.

"Чего-чего, но картошку мы выращивать умеем. Надо вырастить столько, чтобы хватило нам и России. Надо помочь братьям-россиянам. Но и потом, это же не благотворительность. Это же и приличные деньги, приличные цены".

Президент просит пресс-секретаря организовать интервью губернатора для журналистов. Нужно рассказать общественности подробности доклада.

Поручение выполнено. А наблюдательные заметили - на столе у главы государства несколько экземпляров книги "Наш Президент". Многочисленные коллективы хотят заполучить автограф. И как видим, наш Президент понимает важность этого момента.