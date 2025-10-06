Встреча Лукашенко с Султаном Омана началась во Дворце Независимости

Официальным переговорам главы белорусского государства и Султана Омана предшествовала торжественная встреча во Дворце Независимости с участием роты почетного караула и исполнением государственных гимнов, а также церемония фотографирования.

Планируется, что лидеры стран во время переговоров в узком и расширенном составах рассмотрят ход реализации договоренностей, достигнутых в декабре 2024 года во время визита Президента Беларуси в Оман, обсудят перспективные направления и пути углубления сотрудничества в различных сферах. Главный акцент - на углублении торгово-экономического сотрудничества. По итогам переговоров сторон ожидается подписание ряда международных документов.