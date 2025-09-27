Вторая БелАЭС, нефть и газ, предложения по Украине - главное о двусторонних переговорах в Москве

Двусторонние переговоры в Москве, новость о том, что в Беларуси может появиться вторая атомная станция, и участие в Глобальном атомном форуме. Рабочая поездка Александра Лукашенко в Москву принесла много инфоповодов. Главным тезисом остается открытое взаимовыгодное партнерство с Россией. Наш союзник готов делиться и технологиями, и кадрами - все для того, чтобы вместе повышать уровень жизни людей. Будущее экономики очень завязано на электроэнергии, начиная от электромобилей и отопления домов, заканчивая развитием искусственного интеллекта. Все это потребители мирного атома. И Беларусь в клубе стран, которые это понимают. В двусторонних переговорах прозвучала и тема Украины - в повестке региональной безопасности и с комментариями о том, что именно сейчас официальный Киев может принять правильное для себя решение.

Глобальный атомный форум в первый день рабочего визита Президента Беларуси собрал в Москве только представителей 118 государств. Получилась идеальная международная площадка для обсуждения будущего энергетики. А здесь есть о чем поговорить. Теплая встреча двух лидеров атомных держав - это значимо и для Беларуси, и для России - задала тон всем последующим переговорам.

Локация события: Москва, ВДНХ. Прямо в центре здесь организовали инсталляцию атомного реактора ВВР - это самый продаваемые реактор - больше 80 "стоит" по всему миру. Как происходит реакция, можно увидеть наглядно. Россия готова делиться технологиями. Белорусский Президент говорил об этом, что называется, на белорусском примере.

Белорусский пример сотрудничества по мирному атому

"Мы говорим о мирном атоме. Мы собрались на форум, где Россия делится своим опытом. Назовите еще другие страны, которые обладают подобными технологиями, которые бы так открыто, честно заявили: "Приходите и смотрите!" Самые передовые технологии, которыми в открытую не делятся. Вот так в открытую в сложные времена заявили о том, что приходите, мы будем с вами сотрудничать и мы вас научим. У России сегодня нет секретов в самой секретной отрасли. В сложные времена Россия открывает нам самую секретную сферу", - сказал Александр Лукашенко. - Вот Кириенко присутствует, начинали с ним строить самую современную станцию, да еще с вашими строителями. Спасибо Президенту РФ, он мне сказал: "Мы научим вас строить атомные станции, и вы вместе по всему миру с нами будете строить атомные станции".

Сколько сэкономил "атом" белорусам?

С Белорусской АЭС и нашими специалистами так и произошло. Строительство первого блока началось в ноябре 2013 года. В 2020-м состоялся запуск ядерного реактора. 7 ноября официальная дата, когда Беларусь вошла в состав ядерных держав. За этим последовал ряд больших изменений в сфере - например, модернизация и строительство больше 1700 км высоковольтных линий электропередачи. Что позволило раздавать энергию мирного атома по всем белорусским регионам.

Экономность такой "экономики" - около 3 млрд долларов, честно отметил Владимир Путин уже на следующий день во время двусторонних переговоров.

Владимир Путин, Президент России:

"Вы создали конкурентов для "Газпрома", который поставлял первичный энергоноситель, Беларусь покупала, теперь тоже покупает, но потребности сократились".

Мировая атомная неделя

"От частного к общему" - российский президент поблагодарил Александра Лукашенко за визит. Все-таки 80 лет атомной энергетики - это история еще из СССР, где стороны улыбнутся "они и были вместе". Партнерство давнее сейчас выливается в общие проекты.

"Возникла отрасль, специалисты которой сейчас вместе с Росатомом работают даже над возведением объектов в третьих странах", - отметил Владимир Путин.

Потенциал атомных станций в мире

Росатом работает в 71 стране мира. Только Россия на сегодняшний день обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерной энергетики. Белорусы участвуют как партнеры.

Прямо на форуме обозначит свой интерес армянская сторона - в 26 км от Еревана стоит их АЭС, чей срок эксплуатации они хотят продлить. Мьянма заинтересована в строительстве электростанции малой мощности. Такой же стратегии придерживается Иран. Еще один игрок в атомной сфере - Эфиопия. С руководством этой африканской страны Александр Лукашенко переговорил отдельно. Не только о мирном атоме - сотрудничестве в целом.

130 млн населения - большой рынок, который заинтересован и в медикаментах, и в технике, и в продуктах. Что касается предложений именно по АЭС, то здесь тоже белорусы готовы ехать и начинать работать.

БелАЭС 2

"Строители у нас хорошие, - отметил глава белорусского государства. - Россияне очень довольны нашими строителями. Их немало работает. Недавно публично об этом губернаторы заявляли. Поэтому будем вместе строить. Те компетенции, которые мы наработали в ходе строительства атомной станции, мы будем использовать во благо Беларуси и России. Если вы одобрите проект расширения или строительство новой атомной станции. Может быть, даже на востоке Беларуси с целью обеспечения электроэнергией районов, освобожденных Россией, - Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая. Если в этом будет определенная необходимость".

Новость о второй белорусской АЭС практически сразу стала самой обсуждаемой в Сети.

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия):

"Строительство атомной станции на территории Беларуси дает Республике Беларусь колоссальные возможности. Эту энергию можно будет продавать за рубеж. В том числе в страны Европы, которые зависят от своей атомной энергетики, которая нуждается постоянно в энергии, вырабатываемой мирным атомом. В этом отношении новые торговые связи, безусловно, которые у Беларуси обязательно появятся".

Что касается понимания очевидных выгод внутри страны - плюсы недорогой электроэнергии в Беларуси давно чувствуют все. И потребности явно будут расти.

"Экономика растет. Электромобилей появляется все больше и больше. Надо заправлять их. Станции мы научились делать. В России продаем", - сказал Александр Лукашенко.

Искусственный интеллект и дата центры вы можете активно развивать, отметил Владимир Путин.

Так что суммарные заработки на мирном атоме белорусам только предстоит считать. Мы остаемся в явном плюсе, не только как "пользователи технологии", но уже и как ее продавцы.

Результаты в экономике от правильных политических решений

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

"Это большой прорыв, большое решение. Я думаю, наши белорусы, все белорусское общество должны быть благодарны. Особенно благодарны главе государства за то, что он прозорливо принял решение о строительстве у нас первой атомной станции. Давайте вспомним, какой был накат информационный, психологический на то, чтобы запретить белорусам строить атомную станцию".

Что касается других тем двусторонних переговоров глав государств, то для союзников они регулярные. Безопасность, товарооборот, внутренняя повестка.

Повестка двусторонних переговоров

Итогами Президент поделится с журналистами: в целом договорились по нефти и газу на пятилетку.

Много обсуждали общий рынок, в том числе и его защиту. По второй АЭС в Беларуси нет системных вопросов в финансировании - вопрос только по локации. Из региональной безопасности внимание Украине - Киеву "рекомендуют" принимать решение.

Решение украинского вопроса: есть хорошее предложение

"Есть на столе хорошее предложение, - отметил Александр Лукашенко. - Мы с Президентом Путиным обсуждали. Я не стану о них говорить. Это Президент сам скажет. Предложения по Украине, которые на Аляске в том числе были услышаны Дональдом Трампом, увезены в Вашингтон для того, чтобы подумать и обсудить. Очень хорошее предложение. Если украинцы не пойдут на эти предложения, это будет то, что было в начале СВО. Это будет еще хуже. Они потеряют Украину. Тогда надо было остановиться. Слушайте, весь восток был бы украинский. Кроме Крыма. Нет, не остановились. Потеряли восток. Сейчас не остановятся. С моей точки зрения, человека глубоко погруженного в эту ситуацию, они потеряют всю Украину".

