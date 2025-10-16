Второе заседание VII Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 18-19 декабря

Дан официальный старт кампании по подготовке второго заседания VII Всебелорусского народного собрания. В соответствии с распоряжением Председателя ВНС Александра Лукашенко оно пройдет в Минске 18-19 декабря 2025 года, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Впервые заседание высшего представительного органа народовластия созывается путем издания распоряжения Председателя ВНС. Первое заседание VII Всебелорусского народного собрания состоялось 24-25 апреля 2024 года и в соответствии с законодательством созывалось Центральной избирательной комиссией.