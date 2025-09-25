"Вы сделали огромное дело" - Лукашенко поблагодарил Гросси за позицию по БелАЭС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/220b18e2-5e56-4281-8a61-ca34090c9a11/conversions/2d384f4f-8a67-4b53-940d-7a3fa67974f3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/220b18e2-5e56-4281-8a61-ca34090c9a11/conversions/2d384f4f-8a67-4b53-940d-7a3fa67974f3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/220b18e2-5e56-4281-8a61-ca34090c9a11/conversions/2d384f4f-8a67-4b53-940d-7a3fa67974f3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/220b18e2-5e56-4281-8a61-ca34090c9a11/conversions/2d384f4f-8a67-4b53-940d-7a3fa67974f3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем выступлении в Москве на Глобальном атомном форуме поблагодарил главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси за его позицию по Белорусской АЭС, сообщает БЕЛТА.

"Хочу вас, господин Гросси, поблагодарить за то, что вы были настоящим мужиком, настоящим человеком. Наша станция, вы помните, была серьезно политизирована. И не там строим, и не то строим, и американцы против, а европейцы вообще были в бешенстве. Вы много раз бывали на этой станции. Но вы в открытую перед журналистами говорили: "Не нападайте на Беларусь, они строят с россиянами самую продвинутую станцию, вопросов нет", - сказал глава государства.

"Если вы ставили перед нами вопросы, мы их всегда реализовывали. Вы сделали огромное дело. Вы никогда не подставляли нас с россиянами, не заставляли нас оправдываться. Вы были искренним и порядочным человеком. Спасибо вам огромное за все то, что вы сделали", - сказал Александр Лукашенко.