Вынесен на рассмотрение проект указа по финансовому оздоровлению "АМКОДОРа"
Правительством Беларуси подготовлен проект указа, который предусматривает комплексное решение по финансовому оздоровлению холдинга "АМКОДОР". Документ обсудили во время совещания Президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством Совета Министров, информирует БЕЛТА.
В числе вопросов повестки мероприятия - обеспечение устойчивой работы холдинга "АМКОДОР". Его история насчитывает почти 100 лет. С момента создания в 1927 году первого завода он превратился в крупнейшего производителя дорожно-строительной, лесной и сельскохозяйственной техники в Беларуси и странах СНГ. "Наиважнейший и наиценнейший завод", - подчеркнул Президент. От качества его техники, например, зависит скорость уборки буреломов, строительство дорог и элементарная чистота на улицах городов.
Однако сейчас холдинг переживает не самые лучшие времена. Линейка продукции постоянно расширялась, за последние годы создано немало новинок. "Эта погоня за многообразием, возможно, и стала одной из причин сложной финансовой ситуации", - сказал глава государства.
"Поскольку прежние владельцы холдинга честно признали, что больше не могут обеспечивать возврат заимствованных средств (то есть признали, что долги взяли, а вернуть не могут), мы были вынуждены принять управляющую компанию в собственность государства", - продолжил Александр Лукашенко.
Правительству ставилась задача подготовить комплексное решение по финансовому оздоровлению "АМКОДОРа". Основные условия - сохранить производство, не утратить наработанные компетенции и защитить трудовой коллектив. "Люди ни в чем не виноваты. Тем более люди сильные (в плане профессионализма, квалификации. - Прим. БЕЛТА), грамотные".
"Сейчас не время нам распыляться, пытаясь одномоментно удовлетворить запросы всех потребителей. Надо обеспечить производство самых востребованных и, соответственно, крупносерийных моделей техники, их качество и конкурентоспособность", - расставил приоритеты Президент. Если, образно говоря, в холдинге захотят освоить выпуск еще каких-либо новинок, будь то хоть космические ракеты, они могут это делать, но исключительно за счет собственных средств. Александр Лукашенко предупредил, что занять под это у государства денег, а потом их не вернуть, не получится.
Еще один аспект, на который обратил внимание Президент и от которого зависит стабильная эффективная работа холдинга, это импортозамещение. "Чтобы не зависеть от европейских поставщиков комплектующих, нужны собственные разработки и рост локализации. Стремиться нужно к 100%. Чтобы все производили сами. В крайнем случае - с россиянами", - отметил он.
На рассмотрение главы государства представлен подготовленный правительством проект указа, обеспечивающий разрешение кризисной ситуации в холдинге "АМКОДОР". Говоря об этом документе, Александр Лукашенко предупредил, что он должен быть обоснованным и хорошо проработанным, чтобы не пришлось в скором времени вносить изменения или дополнения, вновь рассчитывая на поддержку со стороны государства.
"Я уже неоднократно отмечал: от практики "поддержания штанов" нужно избавляться. Бюджетные деньги - деньги народные. И у нас есть много куда вкладывать эти деньги", - подчеркнул Президент.
Глава государства спросил, что уже сделано правительством и новым руководством "АМКОДОРа" для исправления сложившейся ситуации и есть ли положительные качественные изменения.
Как сообщалось, в июне этого года руководить "АМКОДОРом" был направлен Александр Ефимов, работавший на тот момент в должности министра промышленности, а до этого - на "АМКОДОРе", и потому хорошо знакомый со спецификой холдинга и коллективом.
Такое кадровое решение было принято с согласия Президента, который обратил внимание на необходимость сохранить производство и трудовой коллектив. "Там тысячи людей, и они ждут ответа: нас государство бросит или нет. Вы им прямо и скажите от моего имени (я у вас еще побуду в ближайшее время): мы никого бросать не собираемся, там работают наши люди. И то, что это предприятие не смогло функционировать как надо в частном, можно сказать, порядке, тоже о многом свидетельствует. Поэтому действуйте, - сказал Александр Лукашенко. - Выведите предприятие из нынешнего положения в нормальное - хорошо. Но коллективу передайте, что в очередной раз надеяться, что мы ввалим какие-то туда миллионы рублей или долларов, - этого не будет. Прежде всего вы будете выходить из этой ситуации за счет своих ресурсов и резервов".
"Вам придется серьезно поработать на рынках для того, чтобы продать свою продукцию. Оптимизируйте производство, разберитесь. Не в плане номенклатуры выпускаемой продукции, а с тем, где вам надо новые производства создавать, что-то строить и так далее. Вы знаете, о чем идет речь", - поручал тогда глава государства.