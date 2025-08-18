Вынесен на рассмотрение проект указа по финансовому оздоровлению "АМКОДОРа"

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/38597d23-c7d6-46f8-a2b9-3aa09d2f46e1/conversions/2a55ef05-4eee-47a5-8ae0-4900070e2b8e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/38597d23-c7d6-46f8-a2b9-3aa09d2f46e1/conversions/2a55ef05-4eee-47a5-8ae0-4900070e2b8e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/38597d23-c7d6-46f8-a2b9-3aa09d2f46e1/conversions/2a55ef05-4eee-47a5-8ae0-4900070e2b8e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/38597d23-c7d6-46f8-a2b9-3aa09d2f46e1/conversions/2a55ef05-4eee-47a5-8ae0-4900070e2b8e-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

Правительством Беларуси подготовлен проект указа, который предусматривает комплексное решение по финансовому оздоровлению холдинга "АМКОДОР". Документ обсудили во время совещания Президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством Совета Министров, информирует БЕЛТА.

В числе вопросов повестки мероприятия - обеспечение устойчивой работы холдинга "АМКОДОР". Его история насчитывает почти 100 лет. С момента создания в 1927 году первого завода он превратился в крупнейшего производителя дорожно-строительной, лесной и сельскохозяйственной техники в Беларуси и странах СНГ. "Наиважнейший и наиценнейший завод", - подчеркнул Президент. От качества его техники, например, зависит скорость уборки буреломов, строительство дорог и элементарная чистота на улицах городов.

Однако сейчас холдинг переживает не самые лучшие времена. Линейка продукции постоянно расширялась, за последние годы создано немало новинок. "Эта погоня за многообразием, возможно, и стала одной из причин сложной финансовой ситуации", - сказал глава государства.

"Поскольку прежние владельцы холдинга честно признали, что больше не могут обеспечивать возврат заимствованных средств (то есть признали, что долги взяли, а вернуть не могут), мы были вынуждены принять управляющую компанию в собственность государства", - продолжил Александр Лукашенко.

Правительству ставилась задача подготовить комплексное решение по финансовому оздоровлению "АМКОДОРа". Основные условия - сохранить производство, не утратить наработанные компетенции и защитить трудовой коллектив. "Люди ни в чем не виноваты. Тем более люди сильные (в плане профессионализма, квалификации. - Прим. БЕЛТА), грамотные".

"Сейчас не время нам распыляться, пытаясь одномоментно удовлетворить запросы всех потребителей. Надо обеспечить производство самых востребованных и, соответственно, крупносерийных моделей техники, их качество и конкурентоспособность", - расставил приоритеты Президент. Если, образно говоря, в холдинге захотят освоить выпуск еще каких-либо новинок, будь то хоть космические ракеты, они могут это делать, но исключительно за счет собственных средств. Александр Лукашенко предупредил, что занять под это у государства денег, а потом их не вернуть, не получится.

Фото: belta.by

Еще один аспект, на который обратил внимание Президент и от которого зависит стабильная эффективная работа холдинга, это импортозамещение. "Чтобы не зависеть от европейских поставщиков комплектующих, нужны собственные разработки и рост локализации. Стремиться нужно к 100%. Чтобы все производили сами. В крайнем случае - с россиянами", - отметил он.

На рассмотрение главы государства представлен подготовленный правительством проект указа, обеспечивающий разрешение кризисной ситуации в холдинге "АМКОДОР". Говоря об этом документе, Александр Лукашенко предупредил, что он должен быть обоснованным и хорошо проработанным, чтобы не пришлось в скором времени вносить изменения или дополнения, вновь рассчитывая на поддержку со стороны государства.

"Я уже неоднократно отмечал: от практики "поддержания штанов" нужно избавляться. Бюджетные деньги - деньги народные. И у нас есть много куда вкладывать эти деньги", - подчеркнул Президент.

Глава государства спросил, что уже сделано правительством и новым руководством "АМКОДОРа" для исправления сложившейся ситуации и есть ли положительные качественные изменения.

Как сообщалось, в июне этого года руководить "АМКОДОРом" был направлен Александр Ефимов, работавший на тот момент в должности министра промышленности, а до этого - на "АМКОДОРе", и потому хорошо знакомый со спецификой холдинга и коллективом.

Фото: belta.by

Такое кадровое решение было принято с согласия Президента, который обратил внимание на необходимость сохранить производство и трудовой коллектив. "Там тысячи людей, и они ждут ответа: нас государство бросит или нет. Вы им прямо и скажите от моего имени (я у вас еще побуду в ближайшее время): мы никого бросать не собираемся, там работают наши люди. И то, что это предприятие не смогло функционировать как надо в частном, можно сказать, порядке, тоже о многом свидетельствует. Поэтому действуйте, - сказал Александр Лукашенко. - Выведите предприятие из нынешнего положения в нормальное - хорошо. Но коллективу передайте, что в очередной раз надеяться, что мы ввалим какие-то туда миллионы рублей или долларов, - этого не будет. Прежде всего вы будете выходить из этой ситуации за счет своих ресурсов и резервов".