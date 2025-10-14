"Я бы от нее отказался": Президент пояснил, почему не принял бы Нобелевскую премию мира

"Я лично бы ему (Президенту США. - Прим. БЕЛТА) посоветовал особо не переживать, что не присудили эту Нобелевскую премию. Потому что быть в ряду этих отщепенцев там, наверное, ему не к месту. А люди в мире должны оценить то, что делают США и их Президент на международной арене. Это важнее - оценка международного сообщества и людей в мире, нежели этой политизированной структуры (речь о Нобелевском комитете. - Прим. БЕЛТА)", - сказал глава государства.

"Я иногда так думаю, если бы кому-то из вас или мне предложили эту премию, я бы точно от нее отказался. Потому что, ну, слушайте, мы знаем по нашим деятелям, какой вклад они внесли в установление мира в мире вообще. Да ничего не сделали. Наоборот - способствовали и подталкивают Беларусь к этой так называемой войне. Ну и сравнить оппозиционерку из Венесуэлы (ничего не имею против, не знаю о ее политике, как и вы, наверное, ничего не знаете). Ну вот взяли и дали, потому что она боролась за разрушение Венесуэлы. Это нормально?" - высказал свою позицию Президент Беларуси.