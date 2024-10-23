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Жалеет ли Путин об СВО? Лукашенко рассказал о позиции Президента России
Президент России Владимир Путин привержен интересам российского народа. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко на полях саммита БРИКС в Казани заявил в интервью журналисту Би-би-си Стивену Розенбергу, сообщает БЕЛТА.
Журналист отметил, что решение Владимира Путина о проведении специальной военной операции не только стало катастрофой для Украины, но и имело серьезные последствия для самой России.
"Вы близко знакомы с Путиным, общаетесь с ним. Он жалеет о том, что принял такое решение?" - спросил Стивен Розенберг.
"Жалеет он или не жалеет - мы на эту тему с ним не общались. Конечно, он же живой человек. В этом конфликте разные ситуации бывают, кто-то наступает, кто-то обороняется. И одна, и вторая сторона несут большие потери. Сожалеет об этом Путин или нет? Конечно сожалеет, он же живой человек, - сказал Александр Лукашенко. - Но абсолютно убежден в том, и будьте в этом уверены (я не просто убежден, я это знаю): Путин твердо считает, что он прав, и он мотивирует это. Он ведь Западу предложил: вот предложение России, давайте договоримся. На что Запад вообще ничего не ответил".
По мнению главы государства, если Запад не устраивало то, в какой форме им сделали предложение, они должны были ответить аналогично, главное - ответить. Однако вообще промолчав, они таким образом наплевательски отнеслись к интересам России. "И Путин часто об этом говорит: главное - это интересы России и российского народа. Он привержен этим интересам, он обязан защищать интересы российского народа, и он защищает эти интересы. Он в этом убежден. Можем его за это осуждать, но он так мыслит", - добавил Александр Лукашенко.
Журналист возразил, что ведь сейчас Россию атакуют беспилотники, а часть территории и вовсе оккупирована иностранными войсками - как это может соответствовать интересам России? Но, ответил Президент, неизвестно, как бы развивалась ситуация, если бы Россия не начала специальную военную операцию. Возможно, все было бы еще хуже.
"Было бы лучше в России, если бы Украина вступила в НАТО и были размещены вооруженные силы НАТО на территории Украины с ракетами и подлетом до пяти минут? Было бы лучше для России или нет? Взвешивая все, Путин выбрал этот путь. По определенным вопросам сожалея: неудачи были. И атака дронами, и захват части территории России. Это же никому не нравится, в том числе и Путину. Но мы говорим в целом о проблеме. Путин видел большую опасность того крена, который Украина сделала в направлении антиРоссии. И он предпринял определенные действия. Поэтому всякое могло быть, мы можем только гадать", - подытожил глава государства.
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