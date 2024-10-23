Жалеет ли Путин об СВО? Лукашенко рассказал о позиции Президента России

ТАСС

Президент России Владимир Путин привержен интересам российского народа. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко на полях саммита БРИКС в Казани заявил в интервью журналисту Би-би-си Стивену Розенбергу, сообщает БЕЛТА.

Журналист отметил, что решение Владимира Путина о проведении специальной военной операции не только стало катастрофой для Украины, но и имело серьезные последствия для самой России.

"Вы близко знакомы с Путиным, общаетесь с ним. Он жалеет о том, что принял такое решение?" - спросил Стивен Розенберг.

"Жалеет он или не жалеет - мы на эту тему с ним не общались. Конечно, он же живой человек. В этом конфликте разные ситуации бывают, кто-то наступает, кто-то обороняется. И одна, и вторая сторона несут большие потери. Сожалеет об этом Путин или нет? Конечно сожалеет, он же живой человек, - сказал Александр Лукашенко. - Но абсолютно убежден в том, и будьте в этом уверены (я не просто убежден, я это знаю): Путин твердо считает, что он прав, и он мотивирует это. Он ведь Западу предложил: вот предложение России, давайте договоримся. На что Запад вообще ничего не ответил".

По мнению главы государства, если Запад не устраивало то, в какой форме им сделали предложение, они должны были ответить аналогично, главное - ответить. Однако вообще промолчав, они таким образом наплевательски отнеслись к интересам России. "И Путин часто об этом говорит: главное - это интересы России и российского народа. Он привержен этим интересам, он обязан защищать интересы российского народа, и он защищает эти интересы. Он в этом убежден. Можем его за это осуждать, но он так мыслит", - добавил Александр Лукашенко.

Журналист возразил, что ведь сейчас Россию атакуют беспилотники, а часть территории и вовсе оккупирована иностранными войсками - как это может соответствовать интересам России? Но, ответил Президент, неизвестно, как бы развивалась ситуация, если бы Россия не начала специальную военную операцию. Возможно, все было бы еще хуже.