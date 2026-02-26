10 лет лишения свободы вынес суд жителю Гомельской области за растление детей в интернете

10 лет лишения свободы вынес суд 36-летнему жителю Гомельской области за растление детей в интернете. Как показала проверка следователей, мужчина общался с подростками и просил скинуть фотографии интимного характера. Он рассказывал детям о порнографии и различных формах сексуальных отношений. Также извращенец просил прислать непристойные видео и фотографии. Помимо этого, настойчиво предлагал личные встречи для интимных развлечений, в том числе за деньги. С несколькими девочками даже встретился. Установлено 45 эпизодов переписок. Потерпевшими признаны 35 человек в возрасте от 12 до 15 лет, из которых большая часть проживает на территории Гомельской области. Несколько человек - в других областях.