15-летней закладчице из Могилева грозит до 20 лет лишения свободы за сбыт наркотиков

Стражи правопорядка задержали 15-летнюю школьницу за сбыт наркотиков. Как рассказали в милиции, предложение о преступном заработке девятиклассница нашла в интернете. От куратора она получила ссылку на наркомаркет, а затем прошла обучение. Девушка получала партии наркотика, фасовала и распространяла через закладки в лесах Могилева.

"Ответственность за сбыт наркотиков наступает с 14-летнего возраста и предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет. Обращаю внимание родителей - следите за своими детьми, интересуйтесь их увлечениями и кругом общения, включая онлайн-пространство. Если у вашего ребенка появляются карманные деньги сомнительного происхождения, ценные вещи, то стоит выяснить, откуда они взялись. Это может быть тревожным сигналом. Помните, что вы всегда можете обратиться за помощью в органы внутренних дел".