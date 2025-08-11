Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЧПЗона X

15-летней закладчице из Могилева грозит до 20 лет лишения свободы за сбыт наркотиков

Стражи правопорядка задержали 15-летнюю школьницу за сбыт наркотиков. Как рассказали в милиции, предложение о преступном заработке девятиклассница нашла в интернете. От куратора она получила ссылку на наркомаркет, а затем прошла обучение. Девушка получала партии наркотика, фасовала и распространяла через закладки в лесах Могилева.

Артем Моисеев, начальник ОНИПТЛ Ленинского РУВД г. Могилева:

"Ответственность за сбыт наркотиков наступает с 14-летнего возраста и предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет. Обращаю внимание родителей - следите за своими детьми, интересуйтесь их увлечениями и кругом общения, включая онлайн-пространство. Если у вашего ребенка появляются карманные деньги сомнительного происхождения, ценные вещи, то стоит выяснить, откуда они взялись. Это может быть тревожным сигналом. Помните, что вы всегда можете обратиться за помощью в органы внутренних дел".

Артем Моисеев, начальник ОНИПТЛ Ленинского РУВД г. Могилева

Подросток поработала закладчицей всего около месяца. Сейчас ей грозит до 20 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.

Могилевнаркотикизакладчик