20-летний директор мебельной фирмы задержан в Минске за сбыт наркотиков

Оперативники столичного наркоконтроля задержали директора мебельной фирмы по подозрению о сбыте наркотиков. 20-летнему бизнесмену грозит до 20 лет заключения, сообщили в МВД.

По предварительной версии милиции, молодой коммерсант совмещал свое коммерческое дело с подработкой закладчиком на наркомаркет. Как долго, не уточняется. Его задержали при силовой поддержке бойцов ОМОНа.

Кирилл Беркозов, начальник УНиПТЛ ГУВД Минска: