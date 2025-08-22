Смотреть онлайнПрограмма ТВ
20-летний директор мебельной фирмы задержан в Минске за сбыт наркотиков

Оперативники столичного наркоконтроля задержали директора мебельной фирмы по подозрению о сбыте наркотиков. 20-летнему бизнесмену грозит до 20 лет заключения, сообщили в МВД.

По предварительной версии милиции, молодой коммерсант совмещал свое коммерческое дело с подработкой закладчиком на наркомаркет. Как долго, не уточняется. Его задержали при силовой поддержке бойцов ОМОНа.

наркотик Альфа-PVP

Кирилл Беркозов, начальник УНиПТЛ ГУВД Минска:

"Установлено, что от работодателя мужчина получал крупные партии наркотика, которые делил на мелкие дозы и раскладывал на территории всей страны. Минчанин признался, что сам употребляет запрещенные вещества. В арендованном доме, автомобиле и тайнике оперативники обнаружили и изъяли 520 г особо опасного психотропного вещества Альфа-PVP".

