20-летний директор мебельной фирмы задержан в Минске за сбыт наркотиков
Оперативники столичного наркоконтроля задержали директора мебельной фирмы по подозрению о сбыте наркотиков. 20-летнему бизнесмену грозит до 20 лет заключения, сообщили в МВД.
По предварительной версии милиции, молодой коммерсант совмещал свое коммерческое дело с подработкой закладчиком на наркомаркет. Как долго, не уточняется. Его задержали при силовой поддержке бойцов ОМОНа.
Кирилл Беркозов, начальник УНиПТЛ ГУВД Минска:
"Установлено, что от работодателя мужчина получал крупные партии наркотика, которые делил на мелкие дозы и раскладывал на территории всей страны. Минчанин признался, что сам употребляет запрещенные вещества. В арендованном доме, автомобиле и тайнике оперативники обнаружили и изъяли 520 г особо опасного психотропного вещества Альфа-PVP".