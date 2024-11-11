3.36 RUB
3.48 USD
3.64 EUR
ПолитикаЭкономикаОбществоПрезидентКультураЗдоровьеРегионыТехнологииПроисшествияСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
27 упавших деревьев и 11 поврежденных крыш: МЧС Беларуси ликвидируют последствия непогоды
Президент
Все
Лукашенко прибыл в Национальный музей Омана
Лукашенко поздравил Короля Бахрейна шейха Хамада бен Ису аль-Халифу с Национальным днем
Лукашенко об Омане: Нет ничего удивительного, что наши взгляды на жизнь очень похожи
О чем разговаривали главы Омана и Беларуси, с кем Президент делал селфи - в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
Информационная война против Беларуси в 2006 году - методичка все та же
Лукашенко в 2006-м: Беларусь и Россия сделали правильный выбор в пользу единения
Дело труба. Как в 2006 году Украина незаконно качала себе газ, предназначенный для Европы
Чтобы верили в чудо - с наступающим праздником Исаченко поздравил пациентов детской больницы
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
27 упавших деревьев и 11 поврежденных крыш: МЧС Беларуси ликвидируют последствия непогоды
В Администрации Президента рассказали, что могло стать причиной пожара в ТЦ в Витебске
Задержаны подозреваемые в нарушении требований пожарной безопасности в ТЦ в Витебске
Под Воложином маршрутка съехала в кювет - 8 человек госпитализированы