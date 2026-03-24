Большая любовь и к женщине, и к Беларуси оказалась вымыслом. А что реально, так это 15 тыс. рублей и попытка оформить кредит на даму сердца. 47-летняя минчанка стала жертвой интернет-романа. История началась еще осенью. Офицер иностранной армии, мастер комплиментов и просто красавец-мужчина, который хочет приехать на родину возлюбленной. Не мечта ли? И деньги для него не проблема, а всего лишь временная трудность. А любимым в сложные моменты нужно помогать, что и делала белорусская женщина.

"Он несколько раз просил женщину перечислить ему деньги на оформление документов, медосмотр, покупку подарка для дочери, а в декабре уже на билет до Минска и гражданскую одежду, в которой он смог бы встретиться с возлюбленной. Он обещал вернуть все после оформления военной пенсии. Женщина верила незнакомцу, с которым ни разу не разговаривала по видеосвязи и всего перечислила ему около 15 тыс. рублей. Затем собеседник отправил ей ссылку, где надо было ввести номер карты, чтобы он смог вернуть ей взятые взаймы деньги. Минчанка заполнила данные и получила смс из банка о том, что на ее имя оформляется кредит. Только тогда она поняла, что стало жертвой обмана. Возбуждено уголовное дело".