60 тыс. долларов заработали подозреваемые из Крыма на махинациях в сфере автострахования. Задержаны трое подозреваемых. Действовали они по отработанному сценарию. Подельники заранее обговаривали время и место инсценировки аварии. Для подставных ДТП использовали уже неоднократно битые машины. После фиктивных столкновений соучастники собирали необходимые документы и подавали их в страховые компании для получения выплат. На счету банды как минимум 15 эпизодов мошенничества. Подробности в видео.