74-летняя минчанка стала жертвой интернет-мошенника, потеряв 7 тыс. рублей

Минчанка лишилась 7 белорусских тыс. рублей из-за переписки в интернете, пишет БЕЛТА, ссылаясь на ГУВД Мингорисполкома.

74-летняя минчанка в мессенджере познакомилась "с мужчиной из Объединенных Арабских Эмиратов". На протяжении месяца новый знакомый присылал пенсионерке фото роскошной жизни, проявлял к ней внимание и заботу.

Чтобы доказать серьезность намерений, "иностранец" пообещал прислать дорогой подарок. Вскоре в мессенджере минчанка получила уведомление о поступившем на ее имя почтовом отправлении. Для его получения нужно было оплатить доставку.

Пенсионерка поверила и перевела на указанный счет 7 тыс. белорусских рублей. Однако посылку она так и не получила, а новый знакомый перестал выходить на связь и удалил переписку.