80 инцидентов. Узнали, по каким схемам действуют домофонные аферисты

Автоматизированная система Нацбанка с 1 августа зафиксировала 80 инцидентов с участием домофонных аферистов. Сумма ущерба превысила Br220 тыс., сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Суть схемы такова: мошенники звонят потенциальной жертве под видом сотрудников компаний, обслуживающих домофоны. Аферисты сообщают, что в подъезде будут менять домофон, а для активации ключей нужно продиктовать код из SMS или перейти по ссылке.

Далее возможно несколько вариантов развития событий, уточнили в Нацбанке. Один из них - после завершения разговора жертве звонят из "правоохранительных" органов и сообщают: мошенники узнали персональные данные жертвы и сейчас оформляют на нее кредиты. Для защиты денежных средств их нужно "задекларировать" либо положить на "безопасный счет".

Второй вариант - на телефон может быть загружено приложение удаленного доступа, с помощью которого мошенник получит доступ к банковским счетам жертвы.

Возможен и такой исход: после перехода жертвы по ссылке происходит загрузка вредоносного программного обеспечения на телефон, и он блокируется. За разблокировку мошенники требуют заплатить им деньги.

"Также мошенники могут развешивать объявления о смене домофона на подъезды. В объявлении указывается QR-код, перейдя по которому, якобы можно оставить заявку на получение ключей. Однако ссылка ведет на мошеннический сайт или загружает на телефон приложение удаленного доступа", - предостерегли в пресс-службе Нацбанка и дали рекомендации, как не попасться на уловку.