Афера "Авалон Авто" - сотни клиентов автохауса лишились автомобилей

Бизнес, который оказался аферой на миллионы долларов - владельцы автохауса "Авалон Авто" - одного из ключевых игроков на белорусском рынке - подозреваются в крупном мошенничестве на миллионы долларов.

Многие автомобили, которые клиенты оставили в автохаусе для продажи, оказались в России, там их след теряется. Обманутые клиенты остались без авто и денег. Владельцы бизнеса, которые продали машины за рубеж - в розыске.

История пострадавшего Евгения повторяет рассказ многих других - у кого-то не было времени на продажу машины, кто-то не нашел покупателей, а автохаус предлагал поистине приятные условия - если не продадим ваш автомобиль, то выкупим сами.

"Мы обычная семья, оба работаем врачами. Я - сутками в операционной, жена - ежедневно в поликлинике, поэтому нет и времени продавать, да и особого спроса не было на самом деле. Это наша единственная машина, долго копили много лет, работали, в том числе и во время ковида, сейчас всего лишились", - рассказал Евгений.

Еще месяц назад автомобили находились на каждом машиноместе, а сейчас стоянка практически пустая. Некоторым владельцам автомобилей повезло - их машины опечатаны, пока идет следствие.

"Авалон Авто" - не новичок в этом бизнесе, один из ключевых игроков рынка работал 6 лет в Беларуси и за это время зарекомендовал себя с хорошей стороны.

"Автосалон работает с 2019 года. Репутация у него прекрасная, работал хорошо, качественно выполнял работу. Все мои знакомые довольны автосалоном, своевременно отдавали деньги, рассчитывались. У меня через знакомых суммарно 14 машин было продано со всеми расчетами, то есть было все прекрасно. Все люди верили в то, что салон работает, пока не поменялся собственник. То есть череда собственников сменилась, начиная с конца 2024 года, и после этого начались проблемы", - пояснил клиент автохауса "Авалон Авто" Владимир.

Теперь число пострадавших идет на сотни, а это значит, что ущерб значительно превышает миллион долларов. Следователи продолжают принимать заявления обманутых клиентов. Владельцы автохауса в бегах, но есть первые задержания.

Сергей Старовойтов, начальник отдела по расследованию преступлений против собственности УСК по г. Минску:

"В ходе расследования 31-летнему менеджеру организации, который являлся звеном преступной схемы, предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Супруги-бизнесмены, еще до возбуждения уголовного дела, покинули территорию Республики Беларусь. В настоящее время с санкции прокурора к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу, и они объявлены в розыск".

Автоэксперты поясняют, что при соблюдении законодательства, автохаус работает как часы, но владельцы бизнеса по какой-то причине перестали соблюдать закон, делали они это нарочно.

Евгений Грачев, юрист автомобильного интернет-портала ABW.BY:

"В силу гражданского законодательства, когда собственник машины передает свой автомобиль для реализации в автохаус, то уже автохаус становится обязанным по данной сделке. После продажи автомобиля представители автохауса обязаны были незамедлительно вернуть автовладельцам деньги. В силу указа Президента № 504 возврат должен осуществляться только в безналичной форме. По факту деньги либо возвращались частично, либо вообще не возвращались. Многие автовладельцы увидели свои машины на продажу на российских сайтах по заведомо заниженной цене, что говорит о том, что комиссионер в принципе не собирался исполнять данную сделку".

У кого-то сдают нервы, и владельцы вывозят свои машины со стоянки без номеров. Те, кто потерял автомобили, объединяются в группы и едут искать их в Россию, в попытке вернуть машины.

"Нужно отдать должное самим потерпевшим, которые организовали специальные группы и начали искать свои автомобили на интернет-ресурсах и нашли их на территории России - Пенза, Орел, Дагестан, Краснодарский край, то есть во всех уголках России. Находили машины также частично и в Минске на платных стоянках, во дворах, что говорит о том, что комиссионер фактически данные машина прятал", - отметил Евгений Грачев.

"В соответствии с указами Российской Федерации по льготным сборам, машины станут проходными в конце 2025 года, у некоторых в 2026 году, поэтому их просто прячут и найти сложно. Но некоторые пострадавшие знают, где их автомобили состоят, несколько из них находятся на российском учете. Они уже съездили, написали заявление в местные управления внутренних дел о том, что автомобили они нашли сами, попросили поставить их транспорт на штрафстоянку до окончания разбирательств. Но есть много случаев, когда автомобили просто спрятаны, и никто не знает, где они находятся", - рассказал клиент автохауса Владимир.

