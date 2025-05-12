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Афера на миллион. По данным МВД, в махинациях с налогами замечены две фирмы Полоцкого района
Афера на миллион раскрыта оперативниками по борьбе с экономическими преступлениями в Витебском регионе. По данным МВД, в махинациях с налогами (как долго они длились, пока не уточняется) замечены две фирмы Полоцкого района - строительная и транспортная.
Руководитель первой, по предварительной версии, в сговоре с главным бухгалтером фиктивно увеличивали затраты, чтобы уменьшить прибыль и снизить налоговые отчисления. Получаемые «излишки» далее им помогал обналичивать директор другой организации.
Дмитрий Бирюков, начальник отдела УБЭП УВД Витебской области:
"Фигуранты оформляли документы на осуществление доставки вымышленного груза. 51-летний директор транспортной компании совместно с менеджерами заказ не осуществляли, так как действовали в сговоре с клиентом. Таким образом за 3 года юридические лица не доплатили в бюджет государства более 1 млн 300 тыс. рублей. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы".
За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. В милиции добавили, что с похищенных денег, помимо того, что фигуранты тратили их на себя, отчисляли незаконные вознаграждения работникам госорганизаций. Точные обстоятельства еще предстоит установить - проверка продолжается.