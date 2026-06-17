Алексей Кузнецов: Все пострадавшие в Брянской области получают необходимую медпомощь

Имена причастных к теракту против детей в Брянской области будут установлены, они не уйдут от ответственности, заявили в МИД Беларуси. По последним данным, пострадавший ребенок находится в тяжелом состоянии. Остальные шесть человек - в состоянии средней тяжести. Одна женщина (гражданка Беларуси) погибла.

Алексей Кузнецов, помощник министра здравоохранения России:

"Семь пострадавших при атаке БПЛА укронацистов на автобус в Брянской области госпитализированы, в том числе пятеро детей. Состояние одного из детей врачи оценивают как тяжелое, остальные пострадавшие - в состоянии средней тяжести. Все пострадавшие получают всю необходимую медпомощь. Запланированы проведения телемедицинских консультаций со специалистами Российской детской клинической больницы Минздрава России. Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф России".