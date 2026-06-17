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Алексей Кузнецов: Все пострадавшие в Брянской области получают необходимую медпомощь
Имена причастных к теракту против детей в Брянской области будут установлены, они не уйдут от ответственности, заявили в МИД Беларуси. По последним данным, пострадавший ребенок находится в тяжелом состоянии. Остальные шесть человек - в состоянии средней тяжести. Одна женщина (гражданка Беларуси) погибла.
Алексей Кузнецов, помощник министра здравоохранения России:
"Семь пострадавших при атаке БПЛА укронацистов на автобус в Брянской области госпитализированы, в том числе пятеро детей. Состояние одного из детей врачи оценивают как тяжелое, остальные пострадавшие - в состоянии средней тяжести. Все пострадавшие получают всю необходимую медпомощь. Запланированы проведения телемедицинских консультаций со специалистами Российской детской клинической больницы Минздрава России. Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф России".
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Автобус следовал из Гомеля в Геленджик и был атакован беспилотником ВСУ.