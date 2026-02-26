БАДы, одежда, запчасти - грузовик из России провез мимо контроля товаров на 2,5 млн рублей

Крупную партию товара, ввезенного с нарушением закона, выявили сотрудники оперативной таможни. Грузовик, принадлежащий белорусскому перевозчику, был остановлен во время проведения спецмероприятий в Минской области. Грузовик прибыл из России.

Как выяснили таможенники, товар не был доставлен в места проведения контроля, что до передачи их получателю является обязательным условием согласно законодательству. Среди груза табачные изделия, спиртосодержащие жидкости, БАДы, одежда, обувь, продукты питания, автомобильные запчасти и многое другое. Всего 134 тыс. единиц. Их стоимость более 2,5 млн. руб. В отношении перевозчика начат административный процесс