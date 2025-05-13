Белоруска пыталась провезти через границу 296 серебряных монет

Гражданка Беларуси пыталась провезти в нашу страну весьма редкий товар. К слову, это не просто монеты, но и культурные ценности.

По данным таможни, 62-летняя женщина при пересечении границы спрятала от таможенного контроля 296 серебряных монет.

Ехала она из Польши через пункт пропуска "Брест". Для пересечения границы выбрала зеленый коридор. Но при осмотре авто из вещей, пластиковых контейнеров и заводской автомобильной сумки таможенники извлекли монеты различных номиналов, стран-эмитентов и годов выпуска.

Вера Базака, главный инспектор Брестской таможни: