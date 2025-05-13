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Белоруска пыталась провезти через границу 296 серебряных монет
Гражданка Беларуси пыталась провезти в нашу страну весьма редкий товар. К слову, это не просто монеты, но и культурные ценности.
По данным таможни, 62-летняя женщина при пересечении границы спрятала от таможенного контроля 296 серебряных монет.
Ехала она из Польши через пункт пропуска "Брест". Для пересечения границы выбрала зеленый коридор. Но при осмотре авто из вещей, пластиковых контейнеров и заводской автомобильной сумки таможенники извлекли монеты различных номиналов, стран-эмитентов и годов выпуска.
Вера Базака, главный инспектор Брестской таможни:
"Согласно заключению, 79 монет относятся к культурным ценностям, так как были созданы более 100 лет назад. Сокрытые от таможенного контроля и подлежавшие декларированию монеты оценочной стоимостью порядка 36 тыс. рублей изъяты до решения суда. Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь".