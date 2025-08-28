Белорусские таможенники пресекли международный канал поставки психотропов на территорию РФ

Белорусская таможня пресекла международный канал поставки из Евросоюза в Россию более 637 кг психотропа 4-СМС. Об этом 28 августа сообщили в ГТК.

Задержаны и причастные к наркотрафику. Это интернациональная команда: Литва, Беларусь, Россия и Украина.

Партия прибыла в нашу страну с литовского склада через Латвию. Везли наркотики в грузовике SCANIA под управлением белоруса. По документам у перевозчика были посудомоечные машины. Проверяли большегруз витебские таможенники в пункте пропуска "Григоровщина". Внутри бытовой техники и нашлись запрещенные средства.

Эдуард Данилович, зампредседателя Государственного таможенного комитета Беларуси:

"Из посудомоечных машин было извлечено 540 упаковок особо опасного психотропного вещества 4-СМС. С учетом того что товар следовал в Российскую Федерацию, нами совместно с коллегами из Федеральной таможенной службы Российской Федерации были организованы и проведены необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. По результатам на территории России были задержаны получатели груза - граждане Украины".

И уже после было обнаружено еще 162 кг различных наркотиков: гашиш, мефедрон, МДМА, клефедрон. Они были спрятаны на территории частного домовладения и в лесу в Московской области. В общей сложности изъятых белорусскими и российскими таможенниками 800 кг психотропов и наркотиков хватило бы на 3 млн разовых доз. Стоимость такой партии на черном рынке достигает 75 млн долларов. Возбуждены уголовные дела.