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Четверо спецназовцев получили ранения из-за взрыва боеприпасов на полигоне в Польше

Четверо спецназовцев получили ранения из-за взрыва боеприпасов на полигоне в Польше

Четверо спецназовцев получили ранения и были госпитализированы из-за неконтролируемого взрыва боеприпасов на полигоне в Польше, пишет БЕЛТА со ссылкой на радио RMF24.

Инцидент произошел в учебном центре спецназа в Стшепче около полудня.

"В ходе учений с применением минометов произошел преждевременный взрыв боеприпасов", - говорится в сообщении оперативного командования Вооруженных сил Польши.

Происшествие расследует военная полиция.

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