Четыре работника "Беларуськалия" пострадали из-за разрыва пустой емкости из-под соляной кислоты

Подразделения МЧС работают по сообщению об инциденте на промплощадке 4-го рудоуправления ОАО "Беларуськалий".

По информации Республиканского центра организации медицинского реагирования, четыре работника предприятия с химическими ожогами, комбинированными травмами находятся в Солигорской ЦРБ. Для оказания помощи госпитализированным пострадавшим в Солигорск направлена медицинская бригада - комбустиолог, травматолог и реаниматолог.