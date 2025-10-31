Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Четыре работника "Беларуськалия" пострадали из-за разрыва пустой емкости из-под соляной кислоты

Изображение
Скриншот видео МЧС

Четыре работника "Беларуськалия" пострадали из-за разрыва пустой емкости из-под соляной кислоты, сообщили в МЧС.

Подразделения МЧС работают по сообщению об инциденте на промплощадке 4-го рудоуправления ОАО "Беларуськалий".

"Произошел разрыв пустой емкости из-под соляной кислоты на открытой площадке цеха мембранного электролиза", - сообщили в МЧС.

Предварительно, пострадали четыре человека. Произошло повреждение соседней емкости с соляной кислотой.

По информации Республиканского центра организации медицинского реагирования, четыре работника предприятия с химическими ожогами, комбинированными травмами находятся в Солигорской ЦРБ. Для оказания помощи госпитализированным пострадавшим в Солигорск направлена медицинская бригада - комбустиолог, травматолог и реаниматолог.

На месте происшествия работают восемь единиц техники МЧС. Причина инцидента устанавливается.

Органами госсаннадзора проводится мониторинг атмосферного воздуха на производственной площадке.

