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Число жертв взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы увеличилось до 12

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Фото ТАСС

Число жертв взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы увеличилось до 12, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Дагестана.

"Число погибших увеличилось до 12", - говорится в сообщении.

В пригороде Махачкалы взорвалась АЗС, есть жертвы

Накануне на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы прогремел взрыв с последующим возгоранием. Здание автозаправки оказалось разрушено, огонь охватил техстанцию и столовую.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура также организовала проверку.

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