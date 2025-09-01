3.69 BYN
Число жертв землетрясения в Афганистане увеличилось до 1100
Автор:Редакция news.by
В Афганистане растет число жертв мощного землетрясения. Погибших уже 1100, раненых - свыше 3,5 тысячы.
Поисково-спасательные работы продолжаются. Их осложняют оползни и завалы. Разрушены целые деревни.
Для оказания неотложной помощи пострадавшим местные власти выделили полтора миллиона долларов. Еще 5 миллионов дала ООН. Запрошена иностранная помощь.
Землетрясение магнитудой 6 стало сильнейшим за последние 10 лет в Афганистане. Его ощутили и соседние страны.