Число жертв землетрясения в Афганистане увеличилось до 1100

В Афганистане растет число жертв мощного землетрясения. Погибших уже 1100, раненых - свыше 3,5 тысячы.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Их осложняют оползни и завалы. Разрушены целые деревни.

Для оказания неотложной помощи пострадавшим местные власти выделили полтора миллиона долларов. Еще 5 миллионов дала ООН. Запрошена иностранная помощь.

Землетрясение магнитудой 6 стало сильнейшим за последние 10 лет в Афганистане. Его ощутили и соседние страны.