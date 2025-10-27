3.67 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Дела любовные: Жительницу Россонского района обманул виртуальный бизнесмен из Израиля
В социальной сети "Одноклассники" жительнице Россонского района написал мужчина. Представился как Самуэль Давид, бизнесмен из Израиля.
Общение завязалось легко, и виртуальное знакомство быстро переросло в дружбу. Женщина доверчиво рассказывала о своей жизни, о трудностях. Мужчина сообщил, что пришлет посылку, в которой будет бижутерия, мобильный телефон, сумка и 5 тыс. долларов США, чтобы помочь новой знакомой. Только за доставку посылки Самуэль сказал заплатить курьеру 1200 рублей.
Женщина перевела несколько траншей, но курьер так и не пришел. Теперь в истории разбирается милиция.
Эта схема стара как мир, но до сих пор мошенники находят жертв. Они играют на человеческих чувствах, на желании помочь, на надежде на лучшее. Обманщики создают иллюзию искренней дружбы, а затем наносят удар. После перевода денег связь обрывается, посылка не приходит, деньги исчезают. На душе остается горький осадок разочарования и обиды.