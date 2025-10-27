Дела любовные: Жительницу Россонского района обманул виртуальный бизнесмен из Израиля

В социальной сети "Одноклассники" жительнице Россонского района написал мужчина. Представился как Самуэль Давид, бизнесмен из Израиля.

Общение завязалось легко, и виртуальное знакомство быстро переросло в дружбу. Женщина доверчиво рассказывала о своей жизни, о трудностях. Мужчина сообщил, что пришлет посылку, в которой будет бижутерия, мобильный телефон, сумка и 5 тыс. долларов США, чтобы помочь новой знакомой. Только за доставку посылки Самуэль сказал заплатить курьеру 1200 рублей.

Женщина перевела несколько траншей, но курьер так и не пришел. Теперь в истории разбирается милиция.