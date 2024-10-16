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Достать грызуна сачком? Спасатели развернули целую спецоперацию
Целую спецоперацию по спасению бобра развернули накануне спасатели в Бешенковичском районе.
В деревне Дрозды в колодец провалилось животное. Ему на помощь поспешили различные службы региона.
Достать грызуна сачком или другими подручными средствами не получалось. Было решено заполнить колодец водой, чтобы он самостоятельно выплыл на поверхность.
Спустя некоторое время бобр смог благополучно сбежать в привычную среду обитания.
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