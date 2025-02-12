3.48 RUB
3.36 USD
3.47 EUR
ЭкономикаОбществоПрезидентПолитикаКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Дрейфующие на льдине. В Сахалинской области около 300 рыбаков оказались в ледяной ловушке
В Сахалинской области около 300 рыбаков оказались дрейфующими на огромной льдине. Глыбу начало уносить в Охотское море. Образовалась трещина шириной в 10 м и удалением от берега в 2,5 км.
Для спасения людей на место ЧП была направлена группа сотрудников МЧС, вертолет Ми-8, а также судно на воздушной подушке. Эвакуация рыбаков уже началась. Сообщается о спасении 50 человек.