Две подруги из Могилева в трех магазинах приобрели около полусотни товаров и не заплатили ни копейки

Мечту об идеальном шоппинге осуществили две подруги из Могилева. Они посетили три магазина, приобрели около полусотни товаров и не заплатили за это ни копейки. Правда, в итоге их план стал дня них же капканом. На девушек написали заявление в милицию, и они были задержаны.

"В милицию с заявлением о краже обратились представители одного из магазинов областного центра. Сыщики установили, что хищение совершили две нигде не работающие подруги. Пользуясь отсутствием сотрудников охраны в торговых объектах, они брали с витрин дорогостоящую продукцию и прятали ее под верхнюю одежду. Факт кражи был зафиксирован камерами видеонаблюдения, благодаря которым удалось установить личности злоумышленниц. В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий правоохранители доказали их причастность к кражам еще в двух магазинах города. Всего за час девушки похитили более 50 наименований товаров на общую сумму свыше 2000 рублей".