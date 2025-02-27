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Двукратный обладатель "Оскара" Джин Хэкмен найден мертвым вместе с женой и собакой
Американский актер, двукратный обладатель премии "Оскар" и BAFTA Джин Хэкмен умер в возрасте 95 лет в своем доме в Санта-Фе, пишет БЕЛТА со ссылкой на издание Santa Fe New Mexican.
"Легендарный актер, двукратный обладатель премии "Оскар", писатель Джин Хэкмен и его жена... Бетси Аракава были найдены мертвыми вечером в среду в своем доме в... Санта-Фе", - говорится в сообщении издания.
Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса заявил, что вместе с супругами был обнаружен и труп собаки. Точную причину смерти актера и его жены шериф назвать не смог, но, по его словам, их смерть была ненасильственной.
Джин Хэкмен родился 30 января 1930 года в городе Сан-Бернардино, штат Калифорния. Актер сыграл во многих фильмах, среди которых "Сердцеедки", "Багровый прилив", "Французский связной", "Мост слишком далеко".