Эксперты установили причину пожара в храме Святого Архангела Михаила в Жабинковском районе

Эксперты помогли разобраться в причинах пожара в храме святого Архангела Михаила в Жабинковском районе.

В рамках исследования специалисты изучили место первичного возгорания и установили очаг возгорания. Анализ в лаборатории показал, что причиной разыгравшейся стихии стало короткое замыкание. Аварийному режиму способствовало одновременное подключение энергоемкого оборудования для ремонта. По данному факту правоохранители проводят проверку.