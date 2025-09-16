3.64 BYN
3.04 BYN
3.57 BYN
Эксперты установили причину пожара в храме Святого Архангела Михаила в Жабинковском районе
Автор:Редакция news.by
Эксперты помогли разобраться в причинах пожара в храме святого Архангела Михаила в Жабинковском районе.
В рамках исследования специалисты изучили место первичного возгорания и установили очаг возгорания. Анализ в лаборатории показал, что причиной разыгравшейся стихии стало короткое замыкание. Аварийному режиму способствовало одновременное подключение энергоемкого оборудования для ремонта. По данному факту правоохранители проводят проверку.
Пожар случился 24 июля 2025 года. Пламя полностью уничтожило памятник архитектуры - один из старейших деревянных храмов региона. Первое упоминание о существовании церкви в Степанках относится к 1619 году. На протяжении 1860-1870 гг. храм неоднократно перестраивался.